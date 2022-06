Home Deals Microsoft Office 365: Für unter 45€ und mit drei Zusatzmonaten abstauben

Microsoft Office 365: Für unter 45€ und mit drei Zusatzmonaten abstauben

Verfasst von Patrick Bergmann // 16. Juni 2022 um 15:03 Uhr // Deals // // Keine Kommentare

Wer viel korrespondiert, seinen Mac vorwiegend beruflich benötigt oder Kinder im Schulalter hat, wird um Office 365 kaum herumkommen. Passend dazu gibt es Office 365 mit drei zusätzlichen Monaten für unter 45€

Office 365 mit drei Gratismonaten

Bei Amazon wird gerade Office 365 in der Single Edition vergünstigt angeboten. Statt regulär 69,99€ € zahlt ihr nur knapp 42 €. Das ist bis hierher keine große Preisersparnis und gilt nur in der Version, bei dem euch ein Code zugeschickt wird. Interessant wird es dadurch, dass ihr drei Monate Laufzeit kostenfrei obendrauf bekommt. Für die knapp 42,00 € bekommt ihr also keine 12 Monate Laufzeit, sondern 15 Monate. Selbstverständlich sind auch die mobilen Anwendungen für iPad und iPhone dabei und man erhält 1 TB OneDrive-Speicher:

Anmerkung

Das Angebot gilt nur, wenn ihr euch für die Version mit dem Aktivierungslink entscheidet. Dieser wird euch im Anschluss an die Bestellung zugemailt. Und das McAfee kommt bitte direkt in die Ablage P und sollte nicht auf dem Mac installiert werden.

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!