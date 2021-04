Home Featured Ab jetzt! AirTags und iPhone 12 in Violett können vorbestellt werden

Ab jetzt! AirTags und iPhone 12 in Violett können vorbestellt werden

Ab sofort könnt ihr die AirTags bei Apple vorbestellen. Die Ortungsanhänger wurden am zurückliegenden Dienstag Abend vorgestellt. Auch das iPhone 12 und iPhone 12 Mini gibt es ab heute in einer neuen Farbe.

Apples neue AirTags können ab sofort vorbestellt werden. Apple hatte den Start der Vorbestellungen bereits zuvor für den heutigen Freitag um 14:00 Uhr angekündigt.

Wenn der Apple Online Store bei euch aktuell noch nicht wieder verfügbar sein sollte, geduldet euch noch einen kleinen Moment.

Die AirTags bei Apple (Affiliate-Link)

Beim Start der Vorbestellungen neuer iPhones ist stets ein wenig Eile geboten, wenn Kunden zeitnah beliefert werden wollen, wie sich die Nachfrage beim Start der neuen AirTags entwickeln wird, ist kaum abzusehen.

Wir erinnern allerdings in diesem Zusammenhang an die Einführung der originalen AirPods, ebenfalls eines kleineren Zubehörartikels, bei dem es in den folgenden Wochen und Monaten zu anhaltenden Lieferproblemen kam. Auch mit Blick auf die derzeit herrschende weltweite Chipkrise sind auch bei den AirTags längere Lieferzeiten denkbar, selbst ohne eine extreme Nachfrage der Verbraucherseite.

Ihr könnt die AirTags vor dem Kauf personalisieren, indem ihr sie mit Buchstaben, Ziffern oder einigen Emojis verseht, diese werden per Laser auf die AirTags graviert.

Ein AirTag kostet 35 Euro pro Stück, es gibt zusätzlich allerdings noch Anhänger, die ähnlich teuer kommen. Ein Viererpack AirTags kostet euch 119 Euro.

Apple bringt das iPhone 12 in neuer Farbe

Zusätzlich zu den neuen AirTags hat Apple auch das iPhone 12 und das iPhone 12 Mini in einer neuen Farbe aufgelegt. Die Version in violetter Farbe kann ebenfalls ab heute vorbestellt werden.

Das iPhone 12 und iPhone 12 Mini bei Apple (Affiliate-Link)

Die Auslieferung aller neuen Produkte, die ab heute vorbestellt werden können, beginnt in einer Woche, ebenso wie dann die allgemeine Verfügbarkeit startet.

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!