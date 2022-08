Home Hardware AVM zeigt vor der IFA kurzen Ausblick zu FRITz!OS 7.50 und neuem FRITZ!Fon X6

In knapp einer Woche öffnet die IFA endlich ihre Tore und es wird eine Menge an Neuheiten zu sehen geben. Weil man nicht alles abdecken kann, bieten diverse Aussteller schon jetzt ein paar Einblicke, dazu gehört natürlich auch das Berliner Unternehmen AVM. Die sind bekannt für ihre Router und Festnetz-Telefone. Hier gibt es einen kleinen Ausblick, was man zur IFA im Gepäck haben wird.

FRITZ!Fon X6

Neue Router scheint es nicht zu geben, dafür wird man auf jeden Fall ein neues DECT-Telefon vorstellen. Das X6 dürfte dabei das neue Flaggschiff sein. Das neue DECT-Telefon FRITZ!Fon X6 kommt mit einem großen und hochauflösenden 2,4-Zoll-Display in einem schwarzen und einem weißen Design und soll mehr Möglichkeiten zu Steuerung von Smart Home aus dem Hause AVM bieten. Konkrete Details sowie Bilder werden erst zur IFA verfügbar sein.

FRITZ!Repeater 3000 AX mit Triband Wi-Fi 6

Als Ergänzung zum Router FRITZ!Box 7590 AX dient der neue FRITZ!Repeater 3000 AX, welcher das Mesh-Netzwerk in den eigenen vier Wänden erweitert. Dieser ist mit Triband Wi-Fi 6 ausgestattet und soll somit Datenübertragungsraten von bis zu 4.200 MBit/s ermöglichen. Auch hier wird es erst zur IFA konkretere Details wie Bilder und den Verkaufspreis geben.

FRITZ!OS 7.50

Die aktuellen Modelle der FRITZ!Box sind vor allem aufgrund der Software so erfolgreich, hier hat AVM vor allem in der letzten Dekade enorm aufgeholt. Auf der IFA wird man FRITZ!OS 7.50 präsentieren. Nutzer können sich dabei auf über 100 Neuerungen und Verbesserungen freuen. Im Smart Home ermöglichen die neuen Funktionen zu Szenarien und Routinen jetzt Wenn-Dann-Verknüpfungen für ein komfortables und energieeffizientes Leben. Zudem vereinfacht sich mit dem Update das Einrichten von VPN-Verbindungen, die Performance bei WLAN Mesh erhöht sich und das FRITZ!Fon lernt mit der Funktion Anruferansage das Sprechen.

