8K-Video, 108MP-Kamera, faltbar: Samsungs neue Smartphones sind da und brechen Rekorde

Gestern Abend gegen 20.00 Uhr deutscher Zeit hat Samsung auf seinem Unpacked-Event ein Feuerwerk neuer Produkte abgelassen. Im Zentrum standen jedoch Smartphones, unter anderem das neue Flaggschiff Galaxy S20 sowie das neue faltbare Gerät Z Flip. Wir bringen euch auf den aktuellen Stand, was beim Apple-Konkurrent so abgeht.

Die neuen Galaxy-S20-Modelle

Der Nachfolger des Galaxy S10 heißt also tatsächlich Galaxy S20. Vermutlich wollte Samsung nicht mit dem iPhone 11 namentlich in Verbindung gebracht werden. Jedenfalls ist die Namensgebung gerechtfertigt, denn fast alle wichtigen Elemente des S20 sind im Vergleich zum Vorgänger erneuert und verbessert werden. Design und Features wurden vorab bereits vollständig geleakt, nichtsdestotrotz sind sie beeindruckend.

Das Design ist bekannt: Extrem hochwertig gebaut, Metall, Glas, Kameraloch auf der Vorderseite statt Notch. Nur der Kamerahügel auf der Rückseite wurde größer. Alle neuen Modelle haben ein 120Hz-Display, das nun nicht mehr über den Rand gewölbt ist und doppelt so schnell auf Berührung reagiert. Das Gerät fühlt sich also grandios schnell und flüssig an. Doch das war es fast schon mit den Gemeinsamkeiten. Anschließend kommt es auf die jeweilige Ausführung der drei neuen Modelle an: Galaxy S20, Galaxy S20+ oder Galaxy S20 Ultra.

Das S20 und S20+ sind die beiden normalen Versionen. Sie sind 6,2 und 6,7 Zoll groß und kommen mit Samsungs Exynos 990 Prozessor, satten 12 GB RAM und einer genialen neuen Triple-Cam daher: Diese besteht aus einer Weitwinkel-, Zoom- und Normallinse. Fotos werden bis zu 64 Megapixel scharf, Videos können bis in 8K aufgenommen werden. Das S20 startet ab 899 Euro, das S20+ bei 999 Euro. LTE kostet nochmals 100 Euro Aufpreis.

Das Highlight in Sachen Specs ist jedoch das Galaxy S20 Ultra, das mit mehr 5G-Frequenzen, 108-Megapixel-Fotos sowie potentiell 16 GB RAM daherkommt (in der 512 GB Variante). Das ist schon eine Hausnummer. Mit dem 108MP-Sensor soll ein 100-facher Digitalzoom ermöglicht werden. Dafür kostet das Gerät dann aber auch knapp 1.500 Euro. Mit 128 GB kostet es schon 1.349 Euro.

Beim S20+ und S20 Ultra sind jedoch immerhin die neuen AirPods-Konkurrenten „Galaxy Buds+“ im Wert von 169 Euro mit dabei. Die neuen Galaxy Buds+ haben 3 Mikrofone, bessere Anrufqualität und bis zu 11 Stunden Akkulaufzeit.

Die Geräte können ab jetzt vorbestellt werden und kommen am 13.3 auf den Markt.

100x Zoom on Galaxy S20 Ultra 🤯 pic.twitter.com/dyxHoqrnFF — Ben Geskin (@BenGeskin) February 11, 2020

Das neue faltbare Z Flip

Wie wir vorgestern bereits berichteten, hat Samsung gestern tatsächlich auch ein neues faltbares Smartphone vorgestellt: Das Z Flip faltet in der Mitte wie ein Klapphandy mit 180 Grad. Vorne ziert das Gerät ein Mini-Viewfinder als auch als kleiner Touchscreen für Telefonate. Das Gerät kann wie ein Laptop aufgestellt oder ganz aufgeklappt werden.

Im Vergleich zu den bisherigen Falt-Handy hat das Z Flip ein spezielles 6,5 Zoll großes Glasdisplay und kein Plastikdisplay.

Laut den ersten Testern ist der Aufklapp-Mechanismus etwas schwer mit einer Hand zu bedienen. Es wird sich in den Reviews zeigen, wie nützlich sich das Teil im Alltag schlagen kann.

Das Gerät kommt diese Woche in den USA und Korea für 1.380 Dollar auf den Markt.

Was meint ihr: Übertriebene Specs? Oder richtig tolle Hardware? Findet ihr das Z Flip spannend?

