5G als Kaufgrund: Wieso das iPhone 12 in Südkorea schneller starten könnte

Das neue iPhone startet dieses Jahr womöglich früher in Südkorea sl üblich. Bis jetzt kam das neue Modell immer erst ein wenig später in dem asiatischen Land auf den Markt als in anderen Schlüsselmärkten. Dieses Jahr hat Apple aber eine besondere Motivation, sich zu beeilen.

Das iPhone 12 kommt dieses Jahr womöglich ein wenig zügiger nach Südkorea, als zu erwarten war. Südkoreanische Medien berichten heute unter Berufung auf Informationen aus der südkoreanischen Mobilfunkbranche, dass Apple das iPhone 12 ohne große Verzögerungen in Südkorea auf den Markt bringen wolle.

Diese Verzögerungen sahen in der Vergangenheit etwa s aus, dass das iPhone 11 erst einen Monat nach dem Start in den USA auch in Südkorea vermarktet worden war.

5G beschleunigt wohl Markteinführung des iPhone 12 in Südkorea

Südkorea startete als eines der ersten Länder weltweit die kommerzielle Nutzung von 5G. Im Juli hatten bereits rund acht Millionen Nutzer in dem Land einen 5G-Vertrag nebst passendem Endgerät.

Das iPhone 12 ist Apples erstes iPhone mit 5G und in Südkorea entsteht zudem auch eines der ersten Netze auf mmWave-Frequenzen. Das iPhone 12 Pro Max ist wohl auch das einzige neue iPhone, das die Frequenzen um 28 GHz unterstützt, wie wir in früheren Meldungen berichtet hatten. Von daher wäre Apple gut beraten, einen zügigen Marktstart anzustreben, zumal man sich um mehr Marktanteile in Südkorea bemüht. Aktuell hält Apple mit dem iPhone nur rund 19% in dem kaufkräftigen Markt. Samsung hat hier Heimspiel und kommt auf rund 67% Marktanteil in Südkorea.

