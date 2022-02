Home Featured 3D-Facetime und SharePlay: Wie die Apple-Brille ihren Mehrwert zeigen könnte

3D-Facetime und SharePlay: Wie die Apple-Brille ihren Mehrwert zeigen könnte

Apples VR-Brille könnte für den Nutzer eine Art erweitertes 3D-Facetime bereitstellen. Diese Funktion soll allerdings nicht auf tatsächlichen Videoübertragungen basieren, sondern auf Memojis. Ob sich damit eine überzeugende Nutzererfahrung gestalten lässt, steht dahin.

Apple wird wohl irgendwann in diesem oder nächstem Jahr seine erste VR-Brille auf den Markt bringen. Dabei wird sich das Gadget dem Vernehmen nach auf die Bereitstellung einiger weniger Kernanwendungen konzentrieren: Medienkonsum, Gaming und Kommunikation sollen die zentralen Stärken der Brille sein, wie wir in einer entsprechenden Meldung vor einigen Wochen berichtet hatten.

Wie die Kommunikation aussehen könnte, hat nun der bekannte Redakteur Mark Gurman skizziert. In der neuesten Ausgabe seines Newsletters von Bloomberg spricht er in Zusammenhang mit der Brille von einer Art 3D-Facetime. Dabei könnte sich der Nutzer in einem virtuellen Konferenzraum befinden, doch die anderen Teilnehmer werden nicht als reale Abbilder dargestellt – wie auch?

SharePlay und Memojis als zentrale Features

Stattdessen werden sie in Form von 3D-Memojis angezeigt, stellt sich Gurman vor. Diese können wohl auch mit den Gesichtsausdrücken der tatsächlichen Protagonisten gefüttert werden. Dadurch könnte das ganze lebensechter, aber auch seltsamer werden.

SharePlay soll genutzt werden können, um Inhalte wie Musik und Filme mit anderen Nutzern zu teilen. Diese Mutmaßungen haben zugegebenerweise einiges für sich, es bleibt aber die Frage, wie überzeugend eine solche Funktionalität im Alltag tatsächlich wäre.

Die Memojis gibt es bereits seit 2018, über den Status einer witzigen Spielerei für iMessage sind sie aber nie hinaus gekommen, SharePlay dagegen ist quasi gerade erst an den Start gegangen.

Was haltet ihr von den möglichen Features, die Gurman ausführt?

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!