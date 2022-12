Home Deals 28. Tag im 2022er Countdown bei iTunes: Die Spider-Man-Trilogie mit Tom Holland für 14,99€ einsammeln

Verfasst von Patrick Bergmann // 28. Dezember 2022 um 19:09 Uhr // Deals // // Keine Kommentare

Wer ein echter Marvel-Fan ist, der kommt heute voll auf seine Kosten: Apple hat sich für seinen 2022er iTunes-Countdown heute die aktuellste Trilogie der freundlichen Spinne aus der Nachbarschaft ausgesucht.

Spider-Man: Homecoming

Spidey is coming home: Das coole Actionfeuerwerk führt den kultigen Spinnen-Helden zurück zu seinen Wurzeln und ins Marvel-Universum. – Nach seinem packenden Kampf mit den Avengers kehrt Teenie Peter Parker alias Spider-Man (Tom Holland) zurück nach New York zu seiner Tante May (Marisa Tomei). Unter den wachsamen Augen seines Mentors Tony Stark (Robert Downey Jr.) versucht er, sich in seinem Alltag an der Highschool zurecht zu finden. Bis der rachsüchtige Vogelmann Vulture (Michael Keaton) alles in Gefahr bringt, was Peter lieb und teuer ist.

Spider-Man: Far From Home

Peter Parker (Tom Holland) a. k. a. Spider-Man geht zusammen mit seinen besten Freunden Ned (Jacob Batalon) und MJ (Zendaya), dem nervigen Flash (Tony Revolori) und dem Rest der Bande auf Klassenfahrt nach Europa. Peters Plan, den Superhelden für ein paar Wochen hinter sich zu lassen, wird jedoch schnell wieder verworfen, als der Trip von Nick Fury (Samuel L. Jackson) und seinen Agenten unterwandert und gekapert wird. Spider-Man soll ihnen dabei helfen, die mysteriösen Angriffe gefährlicher, aus Elementen bestehender Monster aufzuklären. Fury und seine rechte Hand Maria Hill (Cobie Smulders) haben für den Kampf bereits außerirdische Verstärkung im Gepäck: Mysterio (Jake Gyllenhaal), der seinem Namen alle Ehre macht, hat seine Heimat an die Kreaturen verloren und schwört Rache. Außerdem nimmt er den nach den Ereignissen aus „Avengers 4“ noch immer aufgewühlten und führungslosen Peter Parker unter seine Fittiche. Gemeinsam verfolgen sie die Angreifer quer durch Europa und landen dabei unter anderem in Venedig, Prag, London und Berlin.

Spider-Man: No Way Home

Ein normales Leben hat sich für Peter Parker alias Spider-Man (Tom Holland) erledigt. Nachdem seine Identität bekannt wurde, kann Peter nicht mehr unerkannt durch die Straßen New Yorks gehen. Überall lauern neben Fans auch Gegner und die Presse, die es auf ihn abgesehen haben. Quentin Beck alias Mysterio (Jake Gyllenhaal), der Drahtzieher hinter den vergangenen Ereignissen, und der Krawall-Journalist J. Jonah Jameson (J.K. Simmons) behaupten, dass Spider-Man ein Mörder sei. Viele glauben diesen medial verbreiteten Lügen. Um wieder ein Stück Normalität in sein Leben zu holen – und in das Leben seiner Freunde MJ (Zendaya) und Ned (Jacob Batalon) – wendet sich Peter in seiner Not an einen magischen Kollegen: Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) soll dafür sorgen, dass die Welt vergisst, wer unter der Spider-Man-Maske steckt…

Anmerkung

Zunächst das Offensichtliche: Wir können die Filmsammlung leider nicht verlinken, geht deshalb bitte direkt in die TV-App und dort auf den Reiter „Store“. Das Angebot sollte direkt eingeblendet werden. Nur am jeweiligen Tag steht euch der Film zum vergünstigten Preis zur Verfügung. Das Angebot gilt nur bis Mitternacht, danach gibt es einen neuen Deal.

