Firmware 8A359 für Powerbeats Pro 2 veröffentlicht

Die Powerbeats Pro 2 wurden im Februar 2025 vorgestellt und technisch deutlich aufgerüstet. So wurde nicht nur der H2-Chip verbaut, auch ein Pulssensor wurde integriert. Damit alles funktionierte, brauchte es einige Firmwareupdates. Nun gibt es eine neue Aktualisierung, die derzeit ausgerollt wird.

Neue Firmware verfügbar

Kurz nach dem Marktstart musste firmwaretechnisch einige Male nachgebessert werden, bis alles zufriedenstellend lief. Nun gibt es im Windschatten der kürzlich veröffentlichten neuen Firmware für die AirPods Pro 3 und AirPods Pro 2 ebenfalls neue Firmware für die Powerbeats Pro 2. Der Build trägt die Nummer 8A359. Welche Änderungen vorgenommen wurden, ist indes nicht klar. Traditionell verrät man keinerlei Releasenotes bei solchen Firmwareaktualisierungen.

Update wird automatisch eingespielt

Die Aktualisierung der Firmware lässt sich nicht manuell anstoßen, die Kopfhörer müssen sich in der Nähe des gekoppelten iPhones befinden und im Lade-Case liegen, um das Update einzuspielen. Die Installation ist in der Regel innerhalb einiger Tage abgeschlossen. Unter Android lässt sich das Ganze mit der Beats-App nachvollziehen.

