14 Zoll-MacBook Pro mit Mini-LED-Display: Apple wählt seine Fertiger

Das MacBook Pro soll noch vor Ende des Jahres ein größeres Update erhalten. Weitere Details verraten nun, wo Apple die Displaykomponenten für die neuen Modelle beziehen könnte. Erwartet wird ein Mini-LED-Display im neuen MacBook Pro, sowie ein neues 14 Zoll-Modell mit einem ebenfalls neuen Design.

Apples MacBook Pro (Affiliate-Link) sieht wohl einem größeren Update in diesem Jahr entgegen. Insbesondere das kleinere Modell wird neu sein: Erwartet wird inzwischen von der Mehrheit der Beobachter ein 14 Zoll-Modell, das die aktuelle 13 Zoll-Variante ersetzen dürfte, die seit vielen Jahren ohne äußerliche Änderungen verkauft wird.

Durch dünnere Ränder wird das neue 14 Zoll-MacBook Pro gar nicht oder nur minimal größer ausfallen als das aktuell MacBook Pro 13 Zoll. Als größere Neuheit dürfte ein Mini-LED-Panel in den neuen MacBook-Modellen zum Einsatz kommen.

Die Hintergrundbeleuchtung für die neuen und dünneren MacBook-Displays werde Apple von Radiant Opto-Electronics beziehen, berichtet nun die in Taiwan erscheinende Digitimes unter Berufung auf industrienahe Kreise.

Start irgendwann in der zweiten Jahreshälfte erwartet

Neben dem neuen 14 Zoll-MacBook Pro, soll auch das MacBook Pro 16 Zoll ein Update erhalten. Es war Ende 2019 eingeführt worden und als erstes MacBook mit der neuen Magic Keyboard genannten Tastatur ausgestattet worden, hat seither aber keine Updates mehr erhalten.

Die neuen MacBooks werden dem Vernehmen nach irgendwann im zweiten Halbjahr 2021 erwartet. Am wahrscheinlichsten ist eine Vorstellung im September, Oktober oder November, aber auch eine Präsentation auf der virtuellen WWDC 2021 und eine spätere Auslieferung wären denkbar. In einer weiteren Meldung haben wir über die jüngsten Annahmen zum iMac berichtet, der in diesem Jahr ebenfalls ein großes Update erhalten soll.

