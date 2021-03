Home Apple 100% nachhaltig: Augsburger Startup „Vegan&Smart“ baut Apple-Watch-Armbänder aus Apfel und Kaktus (+Kurztest)

100% nachhaltig: Augsburger Startup „Vegan&Smart“ baut Apple-Watch-Armbänder aus Apfel und Kaktus (+Kurztest)

Kooperation mit vegan&smart

Wäre es nicht spannend, wenn Apple-Zubehör existieren würde, das gleichzeitig qualitativ, schick, umweltfreundlich und leistbar wäre? Genau das haben sich die Gründer von „vegan&smart“ aus Augsburg auf die Fahne geschrieben! Wir haben uns das Startup aus Augsburg sowie deren Produkte angesehen.

Alleine 2020 sollen weltweit über 55 Millionen Tonnen Elektroschrott angefallen sein. Was kaum bekannt ist: Lederzubehör, Cases und Apple-Watch-Lederbänder haben auch horrende Auswirkungen auf die Umwelt. 500 Liter Wasser und Unmengen an CO2 braucht die Gewinnung und das Gerben von nur einem Quadratmeter Leder. Und das für ein „schickeres Armband“.

Vegan&Smart: Lederalternative aus Apfel und Ananas

Ist das nötig? Nein, glaubt zumindest Florian Hilzendeger, der Gründer von vegan&smart. Er möchte beides schaffen: „Schicke Bändchen“ und ökologisches Zubehör. Und das mit innovativen Ansätzen. Seine Firma stellt Armbänder für die Apple Watch aus Apfel, Kaktus und Ananas her. Aus den Stoffen werden Lederalternativen gemischt, die echtem Leder in nichts nachstehen, genauso aussehen und günstiger sind!

„Gute Lederalternativen existieren bereits, wir sollten ihnen eine Chance geben und uns bewusst für unsere Umwelt einsetzen.“ – Florian Hilzendeger, Gründer vegan & smart

Und wie sieht ein Apfel-Armband aus? So zum Beispiel:

Öko-Zubehör: Ein zweischneidiges Schwert

Einen Unterschied kann der Verbraucher aber trotzdem machen. Zum Beispiel durch die Wahl des richtigen Zubehörs. Wir beobachten eine wachsende Anzahl an ökologischen Firmen auf dem Zubehörmarkt, diese verkörpern jedoch in vielen Fällen Lifestyle-Marken für Besserverdiener. In anderen Fällen werden massive Abstriche bei Haltbarkeit oder Design gemacht. Am Ende ist die gehäkelte Handyhülle von nebenan oft nur gutgemeint.

Vegan & Smart will Markt umwälzen

Als „Vegan & Smart“ auf uns zukam mit ihren veganen Lederarmbändern aus Apfel, Kaktus und Ananas war unsere Redaktion hellhörig und skeptisch zugleich. Die Bänder sollen also vegan sein, 100% nachhaltig, nur 49 Euro kosten und dabei in Deutschland hergestellt werden? Wenn sie am Ende noch qualitativ etwas hergeben, wäre es eine der Marken, für die man richtig gerne Werbung macht. Und wir wurden nicht enttäuscht.

Was ist Vegan & Smart?

Das Konzept der jungen Firma aus Augsburg ist schnell erklärt: Durch vollkommen neuartige Herstellungsmethoden und Materialien, die laut Angaben der Gründer vorher noch nie gemischt wurden, stellen sie Lederarmbänder für die Apple Watch her, die vollkommen vegan sind.

Allein mit dem Abfall der 10 größten Ananasanbauländer wäre es schon jetzt möglich, 50% der weltweiten traditionellen Lederproduktion zu ersetzen, ohne auch nur eine einzige Ananas anzupflanzen. – Florian Hilzendeger, Gründer vegan&smart

Dafür kommen 3 verschiedene, innovative Materialien zum Einsatz, die Mensch, Tiere und Umwelt schonen.

Apfel : Ein Armband aus einer Lederalternative, die aus die aus den Schalen- und Kernabfällen der Apfelindustrie hergestellt wird. Das Ergebnis ist ein Material auf Zellulosebasis mit einer Vielzahl von Texturen und Stärken.

: Ein Armband aus einer Lederalternative, die aus die aus den Schalen- und Kernabfällen der Apfelindustrie hergestellt wird. Das Ergebnis ist ein Material auf Zellulosebasis mit einer Vielzahl von Texturen und Stärken. Ananas : Zur Herstellung dieser Armbänder werden nur Ananasblattfasern genutzt, die ein Nebenprodukt der Agrarindustrie sind. Zur Herstellung des Rohmaterials werden kein zusätzliches Land, Wasser oder Pestizide benötigt.

: Zur Herstellung dieser Armbänder werden nur Ananasblattfasern genutzt, die ein Nebenprodukt der Agrarindustrie sind. Zur Herstellung des Rohmaterials werden kein zusätzliches Land, Wasser oder Pestizide benötigt. Kaktus: Für dieses Armband wird der Kaktus selbst nicht beschädigt, so dass er alle 6-8 Monate erneut geerntet werden kann. Für die gesamte Anbauphase wird kein Bewässerungssystem verwendet, denn zum Wachsen reichen dem Nopal-Kaktus Regenwasser und die vorhandenen Erdmineralien.

PETA zeichnete Vegan&Smart für diese neuartigen Herstellungsprozesse übrigens mit dem „PETA Approved Vegan“-Siegel aus. Es steht für 100% vegane Produkte aus der Modewelt, bei der Umwelt und Tiere in besonderem Maße geschützt werden.

Kurztest: Was taugen die Armbänder?

Wir haben alle drei Materialien seit 2 Wochen in der Redaktion und konnten mit den Armbändern nun etwas rumspielen. Das ist viel zu kurz, um einen Langzeittest zu machen. Wir können aber dennoch ein paar Eindrücke mit euch teilen: Zunächst sehen die Armbänder „echtem“ Leder wirklich zum Verwechseln ähnlich. Man sieht in keiner Weise, dass es sich hierbei um veganes Leder handelt.

Spüren tut man das aber: Die Armbänder von Vegan&Smart sind deutlich weicher als etwa Armbänder aus teurem und echtem Leder. Das war im Alltag jedoch eher angenehm. Die klassische „Anpassphase“ von Leder fällt total weg. Schon am ersten Tag ist es angenehm, das Band am Handgelenk zu haben. Die Verarbeitung ist hervorragend, hier haben wir nichts zu beanstanden. Was jedoch wegfällt ist der typische Ledergeruch und das Gefühl der Rückseite von Lederarmbändern. Wer also auf echtes Leder steht, der wird hier vor allem optisch einen Ersatz finden. Teilweise sind sogar winzige Fasern sichtbar, die bei normalem Leder gar nicht da sein könnten.

Geliefert werden die Armbänder übrigens in einem ökologischen Stoffsäckchen mit einer kleinen Visitenkarte, unterschrieben vom Gründer selber. In dieser Preisklasse von unter 50 Euro ist solche Liebe zum Detail absolut einzigartig. Zum Vergleich: Für den Preis von Apples Lederarmbändern bekommt ihr bei Vegan & Smart mehr als 3 Armbänder und tut dabei Umwelt und Tieren etwas Gutes.

Online Shop: Vegan & Smart unterstützen

Wenn ihr das Konzept von Vegan & Smart ebenso interessant findet, schaut doch einmal auf deren Homepage vorbei. Ihr findet dort viele interessante Hintergründe zu den Materialen sowie einen Konfigurator, mit dem ihr an eure Apple Watch virtuell die ganzen Armbänder der Firma ausprobieren könnt. Natürlich können die Bänder für alle verfügbaren und auch alten Apple-Watch-Modelle gekauft werden.

Über einen Einkauf freuen sich die Kollegen natürlich sehr. Die Pläne des Startups sind groß und zusammen mit ersten Unterstützern könnte die Zukunft der Zubehörindustrie maßgeblich ökologisch beeinflusst werden.

Wir danken vegan&smart für die Bereitschaft zur Kooperation und werden künftig gerne öfters darüber berichten, was an der Front der umweltfreundlichen Apple-Gadgets passiert.

Legt ihr Wert auf umweltfreundliche Gadgets und Zubehör eurer Produkte? Was interessiert euch zu den Armbändern im Detail? Wir beantworten gerne eure Fragen und Diskussionen unten in den Kommentaren.

Kooperation mit vegan&smart: Testprodukte kostenfrei bereitgestellt

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!