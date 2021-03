Home Apple Watch Dank Apple Watch SE: Apple baut Führung bei Smartwatch-Verkäufen gegen den Markttrend weiter aus

Apple hat den Markt für Smartwatchs weiterhin fest im Griff: Während die Verkäufe im letzten Quartal aufgrund der anhaltenden Auswirkungen der Corona-Krise einbrachen, legten die Absatzzahlen der Apple Watch zu.

Apples Smartwatch beherrscht nach wie vor den Markt. Die Apple ‚Watch konnte ihre Position an der Spitze der weltweiten Smartwatch-Verkäufe zuletzt weiter ausbauen. Wie aktuelle Schätzungen der Marktforscher von Counterpoint Research zeigen, hat Apple im vierten Quartal 2020 rund 12,9 Millionen Einheiten der Apple Watch Series 6 und Apple Watch SE absetzen können. Während der ‚Gesamtmarkt in diesem Zeitraum einen Corona-bedingten Einbruch zu verzeichnen hatte, legten die Verkäufe der Apple Watch in Q4 2020 um 19% zu.

Die Apple Watch SE treibt die Verkäufe

Trotz der negativen Auswirkungen der amerikanischen Sanktionen, lag Huawei zuletzt auf dem zweiten Platz bei den weltweiten Verkäufen, gefolgt von Samsung, die Südkoreaner sind ebenfalls nach wie vor ein vitaler Akteur im Smartwatch-Geschäft. Inspiriert werden dürften beide in Zukunft von der Apple Watch SE.



Apple hat es geschafft, mit der Apple Watch SE (Affiliate-Link) eine preisgünstige, zugleich aber auch attraktive Einstiegsmöglichkeit in die Smartwatch-Nutzung zu schaffen, kommentieren die Analysten von Counterpoint Research. Vor allem auch diesem Modell ist es zu verdanken, dass Apple zuletzt rund 40% der Verkäufe von Smartwatchs weltweit für sich in Anspruch nehmen konnte. Zur selben Zeit ein Jahr zuvor lag der Marktanteil der Apple Watch noch bei nur 34%.

Die Analysten erwarten, dass die Konkurrenten in näherer Zukunft ebenfalls günstigere Modelle ihrer Smartwatchs anbieten werden, um zusätzliche Käuferschichten zu adressieren.

