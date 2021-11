Home Hardware 0/10 Punkte: AirPods 3 bleiben unreparierbar

Die AirPods 3 sind und bleiben faktisch nicht reparierbar – immerhin, das könnte sich in Zukunft vielleicht ändern. Zumindest aber lassen sich die neuen AirPods 3 wohl ein wenig leichter recyceln.

Apples AirPods können nicht effektiv repariert werden, das war schon immer so und das hat sich auch mit den neuen AirPods 3 (Affiliate-Link) nicht geändert, zu diesem Schluss kommt wenig überraschend der Reparaturdienstleister iFixit.

Zur Einordnung: Dies gilt für alle TWS-Kopfhörer, eine Reparatur lässt die Bauform schlicht nicht zu. Da es allerdings hunderte Modelle am Markt gibt, konzentriert man sich darauf, deren negative Reparatureigenschaften beispielhaft am populärsten Modell zu demonstrieren und das sind eben nach wie vor die AirPods.

Neue AirPods 3 lassen sich etwas leichter recyclen

Keinen einzigen von maximal zehn Punkte erhalten die AirPods 3 im Reparierbarkeitsindex von iFixit. Die Kopfhörer müssen gewaltsam aufgeknackt werden, um an das Innenleben heranzukommen. Immerhin, dann könnte die Batterie leichter durch Lösen zweier Verbindungen entfernt werden, heißt es.

Das wiederum könnte die AirPods 3 leichter der Wiederverwertung zuführbar machen, was Apple allerdings jetzt schon tut – was wiederum nur dann eine Rolle spielt, wenn der Kunde die AirPods am Ende ihrer Lebenszeit dort recyceln lässt – was aber wohl nur in den seltensten Fällen passieren dürfte. Der Wertstoffhof ist wohl die wahrscheinlichste Endstation für die AirPods, wie für die meisten Elektroartikel, mit zweifelhaftem Nachhaltigkeitswert.

Die Details finden sich im Teardown von iFixit, das übrigens darauf verzichtet, auch das neue Case aufzuschneiden. Es verfügt über eine Spritzwasserbeständigkeit gemäß IPX4 und unterstützt MagSafe. In einer weiteren Meldung sind wir auf die Besonderheiten des Case eingegangen.

