Zwei Zuschauer und höhere Auflösung: Netflix bessert Werbe-Abo nach

Netflix hübscht sein werbefinanziertes Abo etwas auf. Das Streaming ist nun in höherer Qualität möglich, außerdem erhöht sich auch die Zahl der gleichzeitig möglichen Streams, alles Versuche, den neuen Tarif attraktiver zu machen.

Netflix müht sich um mehr Kunden für seinen neuen Tarif mit Werbung. Den hatte der Streamingdienst mit einigen doch recht unzeitgemäßen Einschränkungen versehen, die werden nun teilweise behoben, wie Netflix im Rahmen seiner Quartalskonferenz mitteilte.

Der Streamingdienst zeigt Inhalte nun in 1080P, zuvor war nur eine Auflösung von 720P geboten worden. Die neue Auflösung ist ab sofort in Kanada und Spanien und bis Ende des Monats in allen weiteren Märkten, darunter auch Deutschland, verfügbar.

Zwei gleichzeitige Streams im Werbe-Abo

Zudem wird die Anzahl der möglichen Streams angepasst. Bislang konnte nur eine Person schauen, nun erhält dieser Tarif zwei Profile, die auch beide gleichzeitig streamen können. Diese beiden Schritte sollen offenkundig dazu beitragen, dem Werbetarif neue Kundengruppen zu erschließen.

Laut Netflix gelingt das bereits, der neue Tarif kommt schon jetzt auf einen höheren Umsatz, als der Standardplan, heißt es. Er beinhaltet noch immer nicht alle Inhalte aus dem Netflix-Katalog und ist erst mit einer erheblichen Verspätung auch auf dem Apple TV angelaufen. Netflix ist in den letzten Quartalen unter erheblichen Wettbewerbsdruck geraten, man möchte mit aggressiverer Preispolitik gegen den Abonnentenschwund angehen, zudem soll es auch extra kosten, wenn Nutzer sich ein Konto teilen.

