Zwei Apple-Manager suchen sich neue Jobs

Zwei langjährige Strategen aus Apples mittlerem Management geben demnächst ihre Posten auf beziehungsweise verlassen das Unternehmen. Die beiden haben lange für Apple im Bereich des Produktdesigns, sowie der iPhone-Operationen gearbeitet.

Apple verliert gleich zwei Manager seiner mittleren Führungsmannschaft, das berichtet der Redakteur Mark Gurman von Bloomberg. Nick Forlenza war bis jetzt Vice President of Manufacturing Design bei Apple und verlässt aus Altersgründen das Unternehmen. Er arbeitete bis zu seinem Weggang unter Sabih Kahn und verantwortete verschiedene Teams, die Apples weltweite Lieferketten und die Kontakte mit den Fertigern koordiniert sowie die Produktionsprozesse gestaltet haben.

Weiterer Apple-Manager will sich beruflich verändern

Auch Duco Pasmooij denkt über einen Jobwechsel nach. Er war ebenfalls im Bereich der iPhone-Operationen für Apple tätig und leitete für viele Jahre Produktionsteams, er berichtete aber seit einiger Zeit bereits an Mike Rockwell, Apples Vice President in Charge of Augmented Reality and virtual Reality Efforts. Wie es in dem Bericht, der sich auf Quellen bei Apple, die mit der Personalie nicht namentlich in Verbindung gebracht werden wollen weiter heißt, erwägt der Manager einen Wechsel in Apples AR-Team. Dass hier an neuen Produkten wie einer Apple-Brille gearbeitet wird, gilt als so gut wie sicher, Details sind aber Mangelware, wir berichteten verschiedentlich. Ein Marktstart wird nicht vor Anfang bis Mitte kommenden Jahres erwartet.

Beide Personalien stehen nicht miteinander in Verbindung und auch nicht in Verbindung mit dem Ausbruch des Corona-Virus, wie Bloomberg abschließend anmerkt.

