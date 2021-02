Home Apps Zuerst keine Nachrichten mehr, dann Accountlöschung: Wie WhatsApp seine neuen Richtlinien durchsetzt

Wer die neuen AGBs von WhatsApp bis Mitte Mai nicht akzeptiert, wird den Messenger nicht länger nutzen können. WhatsApp wird hierbei stufenweise vorgehen, um die unwilligen Anwender zur Annahme der neuen AGB zu drängen. gleichzeitig hat WhatsApp wiederholt erklärt, die Nutzer durch die neuen AGB sicherheitstechnisch nicht schlechter zu stellen.

WhatsApp wird die Nutzer zur Annahme der neuen AGB zwingen, auf die eine oder andere Weise. Diese treten am 15. Mai in Kraft. Bis dahin wird WhatsApp das Banner mit den neuen Bestimmungen zur Privatsphäre in WhatsApp Nutzern immer wieder einblenden, verbunden mit der Aufforderung, diese anzunehmen. Sollten Nutzer diese Einblendung fortgesetzt weg klicken, erfolgen Sanktionen, das geht aus einer E-Mail hervor, die das Blog TechCrunch veröffentlichte und in der WhatsApp seine Pläne gegenüber einem Partner ausführte.

Für eine kurze Zeit werden Nutzer die App noch eingeschränkt verwenden können, sie werden etwa in der Lage sein eingehende Anrufe zu beantworten und Benachrichtigungen zu sehen.

Keine Nachrichten mehr lesen oder senden

Sie werden aber keine hereinkommenden Nachrichten mehr lesen, noch selbst Nachrichten verschicken können. WhatsApp definiert diese Anwender fortan als „inaktive Nutzer“. Diese solcherart inaktivierten Anwender können die neuen Richtlinien noch für einen Zeitraum von mutmaßlich 120 Tagen annehmen. Im Anschluss wird ihr Account dauerhaft gelöscht.

WhatsApp hatte viel Ärger mit den neuen Privatsphärerichtlinien und musste diese nach massiven Nutzerprotesten und Abwanderungsbewegungen, von denen vor allem Konkurrenten wie Signal, Telegram und Threema profitiert hatten, auch ein wenig entschärfen, Apfelpage.de berichtete. Nutzer in der EU sind von ihnen ohnehin weniger betroffen, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. Es bleibt über dies anzumerken, dass zentrale Sicherheitsmerkmale wie die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung von WhatsApp von den neuen Richtlinien gänzlich unberührt bleibt.

