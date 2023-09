Home Betriebssystem Zeitplan: Wann erscheint iOS 17?

Zeitplan: Wann erscheint iOS 17?

iOS 17 und die übrigen Updates nähern sich mit großen Schritten der Fertigstellung und die Keynote steigt am kommenden Dienstag. Wann aber wird iOS 17 für alle Nutzer verfügbar? Ein Überblick über den möglichen Zeitplan.

Apple wird iOS 17 in den kommenden Wochen für alle Nutzer veröffentlichen, aber wann genau? In den letzten Jahren erschien das finale Update meist eine Woche nach der Keynote, mit Ausnahme der Veranstaltung zur Einführung des iPhone 12, damals war es schon am Tag danach so weit.

iOS 17 in der Woche vom 18. September

Danach würde iOS 17 in der Woche des 18. September erscheinen, möglicherweise eben exakt an diesem Tag – einem Montag. Kommende Woche, möglicherweise am Dienstag Abend, könnte AppleApple noch einen Release Candidate von iOS 17 an die Entwickler geben.

iOS 16 erschien am 16. September letzten Jahres, nachdem die Keynote am 07. September abgehalten worden war. iOS 15 erschien am 20. September, die Keynote war zuvor auf den 14. September 2021 gefallen.

Wer es nicht abwarten kann, kann schon jetzt zur Beta für Entwickler oder freiwillige Tester greifen, die läuft bei vielen, aber nicht allen Nutzern halbwegs zufriedenstellend.

Zeitgleich zu iOS 17 soll dieses Jahr auch wieder das iPadOS-Update erscheinen, das war letztes Jahr nicht möglich gewesen, nachdem es zu deutlichen Problemen bei der Entwicklung gekommen war, ausgelöst durch den Stage Manager.

macOS Sonoma indes wird wohl erst einige Wochen später, möglicherweise irgendwann im Oktober, für alle Nutzer erscheinen, denkbar ist eine zeitliche Nähe zu einem Oktober-Event. macOS-Hauptversionen erscheinen schon seit einigen Jahren eher im späteren Herbst.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!