USB-C: Umstellung des Zubehörs könnte sich ziehen

So schnell wird es womöglich nicht gehen mit der Umstellung auf USB-C bei Apples Zubehör. Zwar könnte Apple mit den AirPods Pro demnächst den Anfang warten, die übrigen Produkte werden aber wohl noch einige Zeit brauchen.

Apples Umstellung auf USB-C bei den diversen Zubehörprodukten wird sich womöglich hinziehen. Erwartet wird, dass man im Anschluss an die Keynote kommende Woche mit den AirPods Pro den Anfang macht, wie wir auch schon in früheren Meldungen berichtet hattendann aber könnte der Schwung verloren gehen, wie Bloomberg in Aussicht stellt.

So sollen die übrigen AirPods erst irgendwann im Laufe des kommenden Jahres auf USB-C umgestellt werden.

Auch die AirPods Max bleiben erst einmal unberücksichtigt

Apple soll auch die teuren Premium-Kopfhörer AirPods Max zunächst nicht auf den neuen Anschluss umstellen, das werde ebenfalls erst irgendwann nächstes Jahr passieren, so Bloomberg. In diesem Zusammenhang stellt sich einmal mehr die Frage, wohin Apple mit den AirPods Max möchte, die noch kein Upgrade seit ihrer Einführung erhalten haben.

Auch die AirPods Pro sollen zunächst nur das neue Case und keine neuen Funktionen erhalten, diese könnte Apple in Zukunft auch vermehrt softwareseitig nachliefern.

Apple bleibt noch ein wenig Zeit, die Auflagen der EU zur Einführung von USB-C zu erfüllen. Das iPhone 15 wird das erste iPhone sein, das den Standard nutzt, damit geht ein Jahrzehnt mit Lightning zu Ende.

