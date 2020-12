Home Apps YouTube, Gmail und Co. down: Bei euch auch?

Update, 14. Dezember, 13:41 Uhr: Sämtliche Google-Dienste scheinen wieder zu laufen. Wir konnten das in Wien, Österreich, zumindest für Gmail, YouTube und Maps bestätigen.

In diesen Sekunden können wir leider auch in der Redaktion bestätigen, dass einige Google-Dienste nicht verfügbar oder erreichbar sind. Betroffen sind zunächst der E-Mail-Dienst Gmail, das Videoportal YouTube samt YouTube Music und YouTube Premium sowie der Kartendienst Google Maps. Ob noch weitere Dienste kaputt sind, evaluieren wir gerade. Seid ihr auch betroffen?

Das Portal AlleStörungen.de zeigt in den letzten Minuten fast 2000 Meldungen bei Gmail Problemen. Bei YouTube sind es mehr als 36.000 Meldungen in den letzten paar Minuten. Der Ausfall dürfte also vermutlich alle betreffen.

Die Störungskarte kennzeichnet vor allem Regionen in Europa als betroffen, jedoch sind auch Flecken in Nordamerika und Australien rot. Es könnte sich also um einen weltweiten Ausfall handeln.

YouTube hatte erst vor wenigen Wochen einen Totalausfall, der sich über eine halbe Stunde streckte. Beim Aufrufen von YouTube blickt uns folgendes Bild entgegen:

Auch Mails können wir in der Redaktion momentan weder empfangen noch versenden. Gmail ist komplett down. Google Analytics ist ebenso nicht erreichbar, die Statistiken zu Apfelpage.de sind im Moment nicht abrufbar.

Google Maps ist ebenso nicht erreichbar, auf dem iPhone sieht man nur die Cache-Daten.

Die Google Systemstatusseiten zeigen noch keinen Ausfall.

