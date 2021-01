Home Featured Xiaomi: Neue „Air Charge Technology“ lädt Handys über die Luft – Was steckt dahinter?

Der Smartphonehersteller Xiaomi hat heute die Tech-Welt mit einem Tweet aufgeschreckt, in welchem man seine neue „Air Charge Technology“ angekündigt hat. Dem Tweet und der Pressemitteilung könnte man entnehmen, dass der Marktstart kurz bevorsteht. Dem ist nicht so. Das Konzept ist aber genial. Apfelpage fasst zusammen!

144 Antennen einer kleinen Ladestation sollen mit 5 Watt und über die Luft andere Geräte laden können. Klingt wie die Zukunft? Ist es auch.

Was steckt dahinter?

Der chinesische Hersteller gibt in einer Pressemitteilung heute an, seine neue Air Charge Technology würde über mehrere Meter funktionieren und könne mehrere Geräte gleichzeitig in einem Raum aufladen. Kompatibel sei die Technik mit Smartphones, Fitnessbändern und Smartwatches. In Zukunft könne man so auch Lautsprecher, Lampen und Haushaltgeräte „remote“ laden. Echtes kabelloses Laden also.

We're excited to bring you the remote charging technology – Mi Air Charge Technology! Charge multiple devices simultaneously while you're gaming, walking around or even when something's in the way, no strings attached. Another giant leap forward in wireless charging technology! pic.twitter.com/wEoB10wOQ2 — Xiaomi (@Xiaomi) January 29, 2021

Neu? Nicht wirklich.

Der Traum vom kabellosen Laden wurde von Herstellern bereits mehrfach im Rahmen von Fachmessen wie der IFA oder der CES gezeigt. Wir von Apfelpage waren vor Ort. Neu ist die Idee also nicht. Grundlegend funktionieren tut sie auch, das wissen wir schon länger. Die Markteinführung, Zertifizierung und der Preis stehen aber auf einem anderen Blatt Papier.

Und wann kommt der Luft-Charger?

Gute Frage. Einmal mehr nimmt Xiaomi den Mund voll mit Zukunftstechnik, nicht jedoch mit Preisen oder Launch-Daten. Gegenüber The Verge hat Xiaomi verneint, dass man noch dieses Jahr Produkte mit dieser Technik an den Endkunden ausliefern möchte. Einen Zeithorizont gab man auch nicht an.

Die Pioniere

Xiaomi war mitunter der erste Hersteller, der ultraschnelle Ladegeräte, Zoom-Kameras, Fingerabdrucksensoren im Display und randlose Displays auf den Markt gebracht hat. Man gibt bei der Smartphone-Innovation den Ton vor, weniger jedoch bei der Qualität. Lösungen von Apple und Samsung waren hinterher immer ausgereifter. Ähnlich könnte sich das also mit dem „True Wireless Charging“ abspielen.

Xiaomi hat aber intern vermutlich ordentliche Fortschritte bei dem Projekt gemacht, sodass man nun an die Öffentlichkeit gegangen ist. Es ist nicht auszuschließen, dass wir schon in wenigen Jahren solche Produkte auf dem Markt sehen werden. Und das lässt uns hellhörig werden!

Wir stehen bereits in Kontakt mit der PR-Agentur von Xiaomi und werden euch gegebenenfalls informieren, falls wir eine nennenswerte Aussage erhalten.

