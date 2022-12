Home Sonstiges Will niemand? Elon Musk soll aktiv nach neuem Twitter-Boss suchen

Elon Musk sucht angeblich nach einer Nachfolge für sich bei Twitter. Diese Suche soll schon begonnen haben, bevor eine entsprechende Umfrage auf dem Kurznachrichtendienst platziert wurde. Tatsächlich dürfte es momentan aber eher schwierig sein, jemanden für den Chefposten bei Twitter zu begeistern.

Dem Kurznachrichtendienst Twitter geht es nicht besonders gut: Das Unternehmen hatte schon immer Probleme, wirtschaftlich zu arbeiten, seit aber Elon Musk die Geschäfte führt, befindet es sich auf einem Expressweg in den Abgrund. Daher ist es wohl nicht völlig abwegig, wenn Elon Musk keinen Nachfolger für sich findet.

Er hatte am Sonntag eine Umfrage auf Twitter gestartet, in der die Follower abstimmen sollten, ob er als Twitter-CEO zurücktreten sollte und diese stimmten mehrheitlich dafür, wie wir in einer entsprechenden Meldung berichtet hatten, allerdings ist er bekannt dafür, häufiger Umfragen zu starten, deren Ergebnisse er entweder schon vorweg genommen hat oder mit dem Ziel, eine bereits getroffene Entscheidung noch einmal zu rechtfertigen.

Nachfolgesuche bei Twitter ist schwierig

In einem anderen Tweet meinte Musk, es stehe niemand bereit, der den Job als Twitter-Chef machen könne und die Firma dabei am Leben halten würde – ersteres mag stimmen. CNBC hat erfahren, dass Musk tatsächlich nach einem Nachfolger für sich als CEO sucht.

Inzwischen wächst der Druck auf den Milliardär von allen Seiten. Kritische US-Senatoren erwägen, ob er und der Tesla-Vorstand gegen die Interessen der Aktionäre gehandelt haben könnten. Die Tesla-Papiere erleben schon seit längerem eine nie dagewesene Talfahrt. Der Administrator der NASA stellte die bange Frage in Richtung SpaceX, ob das Abenteuer mit Twitter die Leistungsfähigkeit des privaten Raumfahrtdienstes schmälern könnte. Inzwischen leidet auch das Ansehe nMusks in der Öffentlichkeit deutlich. Indes dürfte eine seiner Aussagen zutreffen: Der Chefposten bei Twitter ist in der aktuellen Situation ein heißer Stuhl, auf dem wohl niemand mit Weitsicht gern sitzen möchte.

