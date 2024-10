Home Featured Wie finden Kunden ihre Brille? Apple befragt Vision Pro-Käufer nach Erfahrungen

Wie finden Kunden ihre Brille? Apple befragt Vision Pro-Käufer nach Erfahrungen

Apple möchte wissen, was Käufer der Vision Pro von dem Gerät halten. Das Unternehmen verschickt zurzeit Aufforderungen an frühe Kunden, an einer Umfrage teilzunehmen, die verschiedene Aspekte der Nutzung abfragt. Apple führt regelmäßig solche Erhebungen durch, bei der Vision Pro sind die Ergebnisse allerdings besonders interessant.

Die Vision Pro ist jetzt seit gut einem halben Jahr auf dem Markt, inzwischen wird auch die Konkurrenz im Bereich der VR-Headsets immer lebendiger. Apple interessiert sich jetzt dafür, wie zufrieden Nutzer mit dem Produkt sind, die sich recht früh zum Kauf einer Vision Pro entschieden.

Befragung mit vielen Fragen zur täglichen Nutzung

Außerdem möchte Apple wissen, wie das Gadget von den Kunden vorwiegend genutzt wird. Um hierüber mehr herauszufinden, führt Apple Market Research aktuell eine Umfrage unter Vision Pro-Käufern durch. Gefragt wird unter anderem:

– Hast du das Apple Vision Pro selbst gekauft oder von jemand anderem erhalten?

– Hast du das Apple Vision Pro noch?

– Wie zufrieden bist du insgesamt mit deinem Apple Vision Pro?

– Was ist bisher dein Lieblingsfeature oder -aspekt des Apple Vision Pro?

– Wie oft nutzt du dein Apple Vision Pro?

– Wie lange trägst du das Apple Vision Pro typischerweise, bevor du es absetzt?

– Welches Kopfband verwendest du am häufigsten mit deinem Apple Vision Pro?

– Hast du ZEISS-Optikeinsätze für dein Apple Vision Pro erhalten?

– Wie oft benutzt du das Apple Vision Pro, während die Batterie an eine Stromquelle angeschlossen ist?

– Für welche Zwecke nutzt du das Mac Virtual Display?

– Wo verwendest du das Mac Virtual Display normalerweise?

– Für welche Arten von Aktivitäten nutzt du das Mac Virtual Display?

– Was würdest du an deinem Apple Vision Pro hinzufügen oder ändern, wenn du könntest?

Auch gefühlte Produktqualität im Fokus

Auch zur Einschätzung der Kunden bezüglich der Produktqualität werden die Kunden befragt, ebenso wie nach der Nutzung von Konkurrenzprodukten. Die genannten Punkte hier sind:

– Tragekomfort

– Haltbarkeit

– Gewicht

– Akkulaufzeit

– Bildschirmauflösung

– Passform und Stabilität

– Benutzerfreundlichkeit

– Reaktionsfähigkeit auf Augen- und Handbewegungen

– Einfache Einrichtung

Während Apple regelmäßig solche Befragungen stichprobenartig an Kunden verschickt, sind die Ergebnisse in diesem Fall für das Unternehmen besonders interessant: Die Vision Pro ist ein neues Produkt und die erste Generation in einem neuen Gadget-Segment. Apple kann das Feedback der Nutzer dazu verwenden, die Arbeiten an Nachfolgeprodukten der Vision Pro entsprechend zu justieren.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.