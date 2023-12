Home Betriebssystem Wie bei NameDrop: iOS 17.2 lässt euch Wallet-Karten schneller teilen

Wie bei NameDrop: iOS 17.2 lässt euch Wallet-Karten schneller teilen

Mit iOS 17.2 können Nutzer Pässe und Karten aus der Wallet leichter mit anderen iPhone-Nutzern teilen. Das funktioniert ähnlich wie bei NameDrop, indem zwei iPhones aneinander gehalten werden. iOS 17.2 startet wohl kommende Woche.

Apple führt mit der Veröffentlichung von iOS 17.2 eine neue Funktion für die Wallet ein. Mit ihr ist es möglich, Karten etwa für Messen und Kongresse, Kinotickets oder Flugkarten mit anderen iPhone-Nutzern leichter zu teilen. Das Feature funktioniert ähnlich wie NameDrop. Nutzer müssen die entsprechende Karte in ihrer Wallet geöffnet haben und dann ihr iPhone an das iPhone eines Bekannten halten. Sodann sollte eine Aufforderung zum Teilen des Tickets auftauchen, die dann noch bestätigt werden muss.

iOS 17.2 steht kurz vor dem Start

Beide iPhones müssen auf iOS 17.2 oder höher aktualisiert sein, um die Funktion nutzen zu können. iOS 17.2 wird in wenigen Tagen für alle Nutzer erwartet. Hier lest ihr mehr über weitere Neuerungen wie die Journal-App in dem kommenden Update sowie Neuerungen in anderen iOS-Apps.

Nutzt ihr den Release Candidate von iOS 17.2? Teilt gern eure Eindrücke zu Stabilität und Performance dieser Version in den Kommentaren unter dem Artikel.

