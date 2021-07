Home Apps WhatsApp will eure Bilder besser aussehen lassen

WhatsApp will Bilder besser aussehen lassen: Hierzu sollen die Fotos beim Senden auf Wunsch weniger stark komprimiert werden. Allerdings, gänzlich in originaler Auflösung wird es auch in Zukunft nicht gehen.

WhatsApp arbeitet an erweiterten Optionen zum Übertragen von Fotos: Diese betreffen die Bildqualität, in der die Medien versendet werden. Aktuell wird jedes Bild, das Nutzer verschicken, von WhatsApp komprimiert und der Algorithmus geht nicht gerade sanft mit den Fotos um. Das soll der Nutzer in Zukunft präziser einstellen können, die entsprechende Neuerung wird derzeit unter anderem auch in der WhatsApp-Beta für iOS getestet, die allerdings stets voll ist.

Bilder sollen beim Versenden 80% der Originalqualität behalte, werden aber wohl beschnitten

Wie sich aus den Notizen zur Beta entnehmen lässt, wird der Nutzer in Zukunft wohl drei Optionen für die Qualität seiner Bilder beim Versenden wählen können. „Auto“ dürfte in etwa dem entsprechen, was aktuell mit den Dateien angestellt wird. „Beste Qualität“ soll deutlich mehr von den Bildern erhalten, indem sie weniger komprimiert werden – weniger, aber dennoch: Ungeschoren lässt WhatsApp die Fotos auch hier nicht, doch sollen 80% der Bilddetails erhalten werden.

Aufnahmen, deren Abmessungen 2048 × 2048 Pixel überschreiten, könnten beschnitten werden. Schließlich soll es noch einen „Data Saver“ geben, der die Bilder noch deutlich stärker zusammenstaucht, vermutlich für Nutzer mit wenig oder kaum noch Datenvolumen gedacht.

Wann die neuen Features eingeführt werden, ist derzeit noch nicht bekannt.

