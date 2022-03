Home Apps WhatsApp testet Dateigröße von zwei GB für Videos

WhatsApp erlaubt in Zukunft womöglich den Versand deutlich größerer Dateien: Bis zu zwei GB groß sein können Videos möglicherweise bald, die über den Messenger verschickt werden. So würde WhatsApp als Datenaustauschplattform wohl rasch an Bedeutung zulegen. Wie groß sollten Dateien für euch maximal sein, die über WhatsApp verschickt werden?

WhatsApp wird schon seit Jahren für den Austausch nicht nur von Nachrichten, sondern auch von Fotos und Videos genutzt. Auch Dokumente können über den Messenger ausgetauscht werden, das Limit für die Größe der zu verschickenden Dateien ist allerdings seither gleich geblieben: Sie können bis heute maximal 100 MB groß sein.

Das könnte sich aber in nächster Zeit ändern: Derzeit wird ein deutlich höheres Limit getestet. Einige Nutzer in Argentinien können zuletzt Dateien in einer Größe von bis zu zwei GB versenden, belegen Screenshots, die jüngst aufgetaucht sind.

Wird das Limit für die Dateigröße bald für alle Nutzer angehoben?

Die Anhebung der Größenbeschränkung von 100 MB auf zwei GB würde WhatsApp zweifellos für Datenaustausch attraktiver machen, zumal diese Dateien nach wie vor mit der WhatsApp-eigenen Ende-zu-Ende-Verschlüsselung geschützt würden. Ob und wann diese Änderung allerdings für alle Nutzer ausgerollt werden wird, ist nicht klar: WhatsApp nimmt sich für solche Entscheidungen oft lange Zeit.

Derzeit befindet sich etwa noch eine Umfrage-Funktion für Gruppen in der Beta, Apfelpage.de berichtete. Auch wann die Community-Funktion von WhatsApp für alle Nutzer verfügbar werden wird, ist völlig offen.

