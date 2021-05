Home Apps WhatsApp knickt ein: Datenschutzrichtlinienverweigerer werden nicht mit Einschränkungen abgestraft

WhatsApp knickt ein: Datenschutzrichtlinienverweigerer werden nicht mit Einschränkungen abgestraft

WhatsApp wird den Verweigerern der neuen Datenschutzrichtlinie vorerst nicht die Chats abdrehen. Nach eingehenden Beratungen unter anderem mit Datenschutzexperten hat sich der zu Facebook gehörende Messenger entschlossen, seine drastischen Repressionen bei fehlender Zustimmung zu den neuen Richtlinien nun doch nicht umzusetzen.

Wer den neuen Datenschutzrichtlinien von WhatsApp bis jetzt noch nicht zugestimmt hat, muss nicht um eine eingeschränkte Nutzbarkeit der App fürchten, zumindest für den Moment. WhatsApp wird vorerst darauf verzichten, die Funktionalität der App einzuschränken, wenn Nutzer den neuen Datenschutzrichtlinien noch nicht zugestimmt haben: Man habe sich nach eingehenden Beratungen mit zuständigen Behörden und Datenschutzexperten dazu entschieden, zunächst auf Einschränkungen bei einer nicht erteilten Zustimmung zu verzichten, wird ein WhatsApp-Sprecher von Medienberichten zitiert.

Großer Wirbel um neue Datenschutzrichtlinien

Die überarbeiteten Datenschutzrichtlinien von WhatsApp hatten von Anfang an für viel Wirbel und mediale Aufmerksamkeit gesorgt. WhatsApp gibt sich darin das Recht, Daten aus den Profilen der Nutzer an die Konzernmutter Facebook weiterzuleiten, unter anderem zu Werbezwecken. Wer dem nicht zustimmt, sollte mit einer nach und nach faktisch verschwindenden Funktionalität der App sanktioniert werden, Apfelpage.de berichtete.

Die neuen Richtlinien sind zwar inzwischen in Kraft getreten, werden aber zumindest für die nächsten Monate in Deutschland nicht umgesetzt, wie wir in einer weiteren Meldung berichtet hatten. Der Hamburgische Datenschutzbeauftragte hatte die neuen Richtlinien im Rahmen seiner Befugnisse aufgrund angenommener DSGVO-Verstöße einstweilen außer Vollzug gesetzt.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!