WhatsApp: Für diese iPhones ist 2025 Schluss

WhatsApp erhöht die Mindestanforderungen für iPhones: In Zukunft können einige alte Geräte den Messenger nicht mehr nutzen. Die Änderungen werden im Laufe des kommenden Jahres wirksam.

Wie alle Apps, passt auch WhatsApp von Meta nach und nach die Systemvoraussetzungen für seine App an. Sehr alte iOS-Versionen verlieren die Kompatibilität, so wird es auch bald einigen alten iOS-Versionen ergehen, wie der Messenger der Facebook-Mutter nun in einer Supportdokumentation wissen lässt.

WhatsApp streicht Support für alte iPhones

Demnach wird in Zukunft wenigstens iOS 15.1 oder höher nötig sein, um WhatsApp auf einem iPhone nutzen zu können. Das bedeutet: Das iPhone 6 und iPhone 6 Plus werden die Unterstützung für die App verlieren. Diese Geräte wurden im Herbst 2014 vorgestellt und dürften heute nur noch bei wenigen Nutzern im Einsatz sein.

Änderungen greifen kommendes Jahr

Bis es so weit ist, wird es noch ein wenig dauern: Laut WhatsApp werden die Änderungen an der Softwarekompatibilität mit Wirkung zum 05. Mai 2025 umgesetzt. Bis dahin haben Nutzer derart veralteter Modelle noch Zeit, sich ein neues Smartphone zuzulegen.

