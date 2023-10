WhatsApp erlaubt Nutzung von zwei Konten auf dem selben Gerät

WhatsApp lässt sich bald mit zwei Nummern auf dem selben Handy nutzen. Der Meta-Messenger hat den Start dieser neuen Funktion zuletzt bestätigt. Natürlich ist dafür eine zweite SIM nötig, was am iPhone über die eSIM-Funktionalität realisiert werden kann.

WhatsApp lässt in Zukunft die Nutzung eines zweiten Kontos auf dem selben Gerät zu, der zu Meta gehörende Messenger hat den Start dieser Funktion zuletzt offiziell bestätigt. Allerdings war die Neuerung zuvor bereits in Betas entdeckt worden.

2️⃣ is better than 1️⃣ we’re rolling out the ability to add a second account to your WhatsApp on Android. pic.twitter.com/tYvuUPWjsv

— WhatsApp (@WhatsApp) October 19, 2023