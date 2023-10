Home Deals Das E-Book der Woche: Dieses Mal „Stilles Wasser“ für 1,99 Euro mitnehmen

Das E-Book der Woche: Dieses Mal „Stilles Wasser“ für 1,99 Euro mitnehmen

Verfasst von Patrick Bergmann // 21. Oktober 2023 um 19:32 Uhr // Deals // // Keine Kommentare

Das Wochenende läuft und es gibt abseits von Netflix und Co. auch die Möglichkeit, ein neues Buch zu lesen. Da passt es doch hervorragend, dass Apple auch in dieser Woche wieder ein spannendes E-Book der Woche herausgesucht hat – es geht nach Kanada.

Das E-Book der Woche

Nach einer Suspendierung wegen diverser Fehlentscheidungen ist Armand Gamache zurück bei der Sûreté du Québec, allerdings nicht als Chief Superintendent, sondern nur als Chief Inspector der Mordkommission – womit er und Schwiegersohn Jean-Guy Beauvoir jetzt gleichgestellt sind. Die Luft ist zum Zerreißen gespannt an Gamaches erstem Arbeitstag, in den sozialen Medien fällt man über ihn her, und sein neuer Fall hat es in sich: Eine junge schwangere Frau ist verschwunden, womöglich gar ermordet worden. Verdächtigt wird ihr Ehemann, der ihr gegenüber schon mehrmals handgreiflich geworden ist. Als wäre das nicht genug, spielt die Natur in diesem April verrückt: Der Sankt-Lorenz-Strom droht über die Ufer zu treten, und auch der Pegel des Flüsschens Bella Bella in Three Pines steigt und steigt. Schließlich wird der Notstand ausgerufen. Und dann wird am Bella Bella die Leiche einer Frau gefunden …

Konditionen

Als Pageturner gibt es dieses E-Book dieses Wochenende zu einem Sonderpreis von 1,99 € zu erwerben. Nach dem Kauf kann der Pageturner in der Bücher-App von Apple geräteübergreifend gelesen werden, eine automatische Synchronisation ist ebenfalls mit an Bord. Die hilft euch, bei der zuletzt gelesenen Stelle auf einem anderen Gerät weiterzulesen. Wir wünschen viel Vergnügen mit dem Lesestoff.

