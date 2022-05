Home Apps WhatsApp: Die Anzeige der Reaktionen wird besser

WhatsApp: Die Anzeige der Reaktionen wird besser

WhatsApp verbessert die Reaktionen in einem kommenden Update, das sich aktuell in der Beta befindet. Damit können Nutzer in Zukunft auch einsehen, welche Reaktionen ein Foto in einem Album erhalten hat. Die Reaktionen sind die neueste größere Änderung bei WhatsApp, sie sollen aber noch deutlich weiterentwickelt werden.

WhatsApp arbeitet aktuell daran, sein Feature der Reaktionen weiterzuentwickeln. Die jüngste Beta von WhatsApp für iOS zeigt, wie das aussehen wird. So sollen Nutzer besser erkennen können, welche Fotos eine Reaktion erhalten haben.

Wenn Nutzer eine Reihe von Fotos auf einen Rutsch per WhatsApp versenden, macht der Messenger daraus automatisch ein kleines Album. Im kommenden Update soll dem Absender dann auch direkt in der Vorschau angezeigt werden, welches Foto welche Reaktion erhalten hat.



Neue Reaktionen werden weiter ausgebaut

Wann diese Neuerung für alle Nutzer ausgerollt sein wird, ist noch nicht bekannt. Zugleich läuft die Weiterentwicklung der Reaktionsfunktion.

In Zukunft sollen Nutzer auch alle Emojis als Reaktion auf eine Nachricht nutzen können, derzeit sind nur wenige grundlegende Reaktionen verfügbar. Darüber hinaus arbeitet WhatsApp auch an der Verbesserung der Multi-Geräte-Unterstützung, diese erlaubt aktuell etwa, bis zu fünf weitere Geräte, die keine Smartphones sind, mit dem eigenen WhatsApp-Konto zu verknüpfen. Ob und wann einmal eine iPad-App von WhatsApp erscheint, bleibt weiter vollständig offen.

