WhatsApp bringt Screenshot-Sperre für Einmal-Fotos- und Videos

WhatsApp bringt eine weitere Funktion zur Stärkung der Privatsphäre, die aktuell für die Öffentlichkeit vorbereitet wird. Diese verhindert Screenshots von Videos oder Fotos, wenn die Einmalansicht aktiviert ist. Dieser Modus sorgt für flüchtige Bilder, die mit Kontakten geteilt werden und ist seit einiger Zeit für WhatsApp-Nutzer verfügbar.

WhatsApp arbeitet aktuell offenbar daran, die Privatsphäre beim Teilen von Fotos weiter zu stärken. Die Neuerung bezieht sich auf die Einmalansicht für Medien. Dieser Modus beim Versenden von Daten ist seit einiger Zeit verfügbar, nachdem es ein vergleichbares Feature in anderen Messengern schon lange gegeben hatte. Damit kann festgestellt werden, dass Fotos und Videos vom Empfänger nur einmal aufgerufen werden können.

Screenshots werden nicht mehr zugelassen

Diese Fotos und Videos können bald auch nicht mehr per Screenshot dokumentiert werden, eine entsprechende Änderung wird aktuell in der iOS-Beta von WhatsApp 22.21.0.71 vorbereitet, wo sie beobachtet wurde.

Versucht ein Nutzer hier, einen Screenshot in einer Einmalansicht zu erstellen, erhält er eine entsprechende Information. Auch auf dem Screenshot ist diese Warnung, statt des eigentlichen Bildinhalts zu sehen. Gegen das Abfotografieren des Bildes mit einer externen Kamera hilft diese Einschränkung natürlich nicht, in zu großer Sicherheit sollte sich also niemand wiegen.

Wann WhatsApp die neue Funktion für alle Nutzer verfügbar machen wird, ist nicht klar. Erfahrungsgemäß kann es noch eine Weile dauern, bis WhatsApp die Neuerung auf iOS und Android gebracht haben wird.

