Rückkehr ins iPhone: Samsung will TSMC mit superkleinen Chips verdrängen

Seit Jahren bezieht Apple seine immer leistungsfähigeren iPhone- und iPad-Chips ausschließlich von TSMC. Nur die Taiwaner konnten zuletzt liefern, was Apple verlangte. Das könnte sich aber bald wieder ändern und ein alter Bekannter zurück ins iPhone kommen.

Die A-Series-Chips im iPhone kommen von TSMC, das ist schon seit gefühlten Ewigkeiten so, am Mac erhielt ebenfalls TSMC den Zuschlag für die Chips der M-Serie. Doch früher waren die Zeiten noch andere: Bis einschließlich zum iPhone 6s teilte Apple seine Chipfertigungsaufträge noch auf, Samsung lieferte lange große Teile der Prozessoren für das iPhone.

erst mit der Einführung des iPhone 7 hatte TSMC ein so deutliches entwicklungstechnisches Übergewicht, dass es zum Exklusivfertiger aufstieg. Das könnte sich aber bald wieder ändern: Samsung setzt zu einer großen Aufholjagd auf.

Ehrgeizige Pläne für die Rückkehr an die Spitze

Die Südkoreaner haben eine neue Offensive für sehr kleine Chips vorgestellt, berichtete heute die Agentur Bloomberg. Man will zurück in die Liga der Hersteller kleinster Strukturbreiten. Bis 2024 möchte man einen 3nm-Prozess der zweiten Generation fertig für die Massenproduktion haben, so Bloomberg.

2nm soll im Jahr 2025 marktreif sein und 1,4mm dann 2027. Der Aufwand, einen neuen Prozess zu konzipieren und zu implementieren, sind ohnehin erheblich und in diesen Größenordnungen inzwischen geradezu gigantisch, nur Unternehmen mit einer immensen Erfahrung und Kapazitäten haben überhaupt die Möglichkeiten dazu.

Samsung möchte entsprechend die Investitionen in die neuen Prozesse im Vergleich zu den früheren Generationen verdreifachen – das wird auch nötig sein. Eine besondere Anziehungskraft auf Apple könnte Samsungs Plan sein, in den USA zu produzieren, Apple schätzt Unabhängigkeit von China inzwischen hoch ein und eine Produktion im eigenen Land kommt bei Politik und Öffentlichkeit gut an. Samsung möchte neben einem bereits bestehenden Werk in Texas noch eine zweite Fertigung in dem Staat errichten. Aber auch TSMC ist in den USA bereits aktiv und hat in Arizona eine Fabrik errichtet. Dort soll ab 2024 produziert werden.

