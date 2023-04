Home Apps WhatsApp bringt animierte Emojis wie bei Telegram

WhatsApp bringt bald animierte Emojis, wie sie etwa von Telegram schon bekannt sind. Dabei wandelt die App Emojis des Nutzers beim Versenden von Nachrichten automatisch in die animierte Version um, dies lässt sich offenbar nicht ausschalten. Wann die Neuerung kommt und wie sie ankommen wird, muss sich noch zeigen. – was haltet ihr von der geplanten Neuerung?

WhatsApp arbeitet an einer neuen Funktion, die Nutzer von Telegram schon kennen: Die Emojis sollen in Zukunft auch animiert werden, das zeigt sich in der aktuellen Beta von WhatsApp für den Desktop. Allerdings dürften die animierten Emojis auch auf iPhone und Android kommen.

Emojis werden automatisch umgewandelt

Dabei wird WhatsApp Emojis automatisch in die Emojis in der animierten Version umwandeln, wenn Nachrichten verschickt werden, so zumindest präsentiert sich aktuell die Funktionalität in der Beta. Wann die Neuerung für alle Nutzer final verfügbar gemacht werden wird, ist allerdings noch nicht klar, bis dahin könnte es noch einige Zeit dauern. Offen ist auch, ob Nutzer die automatische Animation der Emojis auch deaktiviert werden kann. In einer weiteren Meldung hatten wir berichtet, dass WhatsApp es Nutzern auch bald möglich machen wird, ihren Status automatisch in Facebook oder Instagram zu posten.

Was haltet ihr von den animierten Emojis, die WhatsApp bald bringen wird? Teilt eure Meinung gern in den Kommentaren unter dem Artikel.

