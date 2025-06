WhatsApp bekommt KI-Zusammenfassungen ungelesener Chats

WhatsApp bekommt eine eigene KI-Zusammenfassung von Nachrichten. Während auf iPhones erhaltene Nachrichten schon von Apple Intelligence in der Push-Vorschau zusammengefasst werden, wird das App-eigene Feature noch etwas mehr bieten. Die Inhalte der Chats bleiben dabei privat.

WhatsApp macht es Nutzern künftig leichter, neue Nachrichten in Unterhaltungen zu überblicken. Erste Anwender können ab sofort auf die Anzahl ungelesener Nachrichten tippen und die Option „Privat zusammenfassen“ wählen. Statt durch jede einzelne Nachricht zu scrollen, erstellt Meta AI dann eine kurze, stichpunktartige Übersicht.

Die Funktion basiert auf Metas „Private Processing“-Technologie, die laut Unternehmen die Privatsphäre der Nutzerinnen und Nutzer schützt. Weder Meta noch WhatsApp sollen Zugriff auf Inhalte oder Zusammenfassungen haben, wie WhatsApp in einer entsprechenden Information hervorhebt. Auch andere Chat-Teilnehmer werden nicht darüber informiert, dass die Zusammenfassungsfunktion genutzt wurde.

WhatsApp-Nutzer in Deutschland müssen sich noch gedulden

Vorerst wird das Feature nur in den USA und nur auf Englisch verfügbar sein. Weitere Sprachen und Länder sollen im Laufe des Jahres folgen. Die Nutzung ist optional und standardmäßig deaktiviert. In den erweiterten Datenschutzeinstellungen für Chats können Nutzer festlegen, in welchen Konversationen die KI-Funktion erlaubt ist.

Mit diesem Schritt zieht WhatsApp mit Apple gleich, wo bereits Zusammenfassungen von Nachrichtenbenachrichtigungen durch die neue „Apple Intelligence“ angeboten werden. Allerdings sorgte Apples KI bereits für Schlagzeilen, als sie bei News-Apps teils irreführende oder fehlerhafte Überschriften generierte. Daraufhin deaktivierte Apple die Funktion für Nachrichteninhalte und ergänzte Hinweise, dass es sich noch um eine Betaversion handelt. Wie treffsicher die WhatsApp-Zusammenfassungen sein werden, vor allem in anderen Sprachen als Englisch, muss sich noch erweisen.