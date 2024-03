Home Apple Werbung im App Store: Apple will KI zur Anzeigenplatzierung nutzen

Apple möchte Werbung im App Store durch KI platzieren lassen. Ein neues Tool soll die Werbeplätze für die Kunden effektiver bespielen, Google und Meta bieten Kunden bereits Werkzeuge, ihre Anzeigen ihren Bedürfnissen entsprechend möglichst wirksam auszuliefern.

Apple setzt voll auf KI und zwar nicht nur im Streben nach neuen, hilfreicheren Features für Endkunden. Auch eine andere Kundengruppe soll von der neuen Technik profitieren: Die Werbekunden. Apple arbeitet an der Einführung eines neuen, KI-basierten Instruments, das Anzeigen im App Store platzieren soll, schreibt der Business Insider unter Berufung auf zwei Quellen, die mit der geplanten Einführung vertraut sind.

Werbung im App Store ist auf dem Vormarsch

Das Tool soll ähnliche Features bieten wie Performance Max von Google oder Advantage+ von Meta, beide Tools helfen bei der Planung und Durchführung von Anzeigenkampagnen, sie ermitteln anhand von Kriterien wie Budget, Zielkosten pro Akquisition, geografische Zielregion und weiteren Eigenschaften der angepeilten Zielgruppe die besten Parameter zur Auslieferung von Anzeigen.

Das soll das Tool von Apple auch können und es hat dabei einige Freiheiten: Im App Store lässt sich inzwischen an vielen Stellen werben. Anzeigen können auf den Suchergebnis-Seiten, wie auch den App-Produktseiten und auch im Heute-Tab platziert werden. Letztere sind besonders teuer und wohl auch besonders wirksam.

In Zukunft soll Werbung wohl noch in weiteren Apple-Apps wie Apple News und der neuen Sport-App sowie in der Aktien-App angezeigt werden. Apple strebt eine Vervielfachung der Werbeeinnahmen in den nächsten Jahren an.

