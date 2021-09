Home Featured Wer würde das iPhone 13 Pro mit 1 TB kaufen? Neue Modelle angeblich mit Speicher-Upgrade

Wer würde das iPhone 13 Pro mit 1 TB kaufen? Neue Modelle angeblich mit Speicher-Upgrade

Apples iPhone 13 Pro und das größere iPhone 13 Pro Max sollen erstmals mit bis zu einem TB Speicher zu haben sein. Zugleich wird der Speicher des iPhone 13 und des kleineren Mini-Modells womöglich

größer. Wie viel Speicher braucht ihr?

Einen Tag vor dem Event, auf dem das iPhone 13 in all seinen Farben und Formen präsentiert werden dürfte, häufen sich die letzten Prognosen zu der zu erwartenden Ausstattung: In diesem Zusammenhang meldet sich abermals Ming-Chi Kuo zu Wort, der mit seinen Einschätzungen oft richtig liegt.

Der bekannte Analyst unterstreicht die Annahme, dass Apple das iPhone 13 Pro erstmals mit einem TB Speicher geben wird. Dieses Modell, sowie das große iPhone 13 Pro Max wären die ersten iPhones, die je mit dieser Speichergröße in den Handel gebracht würden. In den letzten Monaten gab es hinsichtlich dieser möglichen Änderung widersprüchliche Einschätzungen der Analysten.

Das iPhone 13 / iPhone 13 Mini soll ebenfalls mehr Speicher erhalten

Auch soll sich etwas beim iPhone 13 / iPhone 13 Mini tun, schreibt Ming-Chi Kuo in seiner Notiz zum Thema. Danach soll die 64 GB-Version entfallen, verfügbar sein sollen die Modelle mit 128 GB, 256 GB und erstmals 512 GB.

Damit erhielten alle Modelle mehr Speicher und die schon reichlich knapp bemessenen 64 GB würden Kunden endlich nicht mehr limitieren.

Dagegen limitiert bleibt weiter die Leistungsfähigkeit der Lieferkette: Apple musste zuletzt die Fertigung der aktuellen iPhone 12-Reihe leicht bremsen, so der Analyst. Dennoch rechnet er nur mit geringen Auswirkungen auf die Verfügbarkeit des iPhone 13.

Wer von euch würde ein iPhone 13 Pro / Pro Max mit einem TB Speicher kaufen wollen?

