Weg aus China: Foxconn will iPhones auch in Mexiko bauen

Foxconn möchte das iPhone in Zukunft auch in Mexiko zusammenbauen. Damit würde die Diversifizierung von Apples Lieferkette weiter voranschreiten. Der größte iphone-Fertiger Apples hatte erst jüngst Investitionen in erheblicher Höhe in Indien angekündigt.

Apples iPhone wird in immer mehr Ländern rund um die Welt gebaut: Auch in Mexiko sollen in Zukunft iPhones vom Band laufen. Produziert werden sie in dem lateinamerikanischen Land aller Wahrscheinlichkeit nach von Foxconn. Apples größter Auftragsfertiger für iPhones war zuletzt von einem Zeitungsbericht mit der Aussage zitiert worden, eine Fabrik speziell für die iPhone-Fabrikation in Mexiko errichten zu wollen.

Die Aussage ergibt vor dem Hintergrund des bisherigen Engagements in dem Land Sinn: Foxconn betreibt bereits fünf Standorte in Mexiko, dort werden allerdings vorwiegend Fernseher und Server für diverse Auftraggeber produziert.

Entscheidung fällt Ende des Jahres

Foxconn stellt nach wie vor die meisten iPhones für Apple in China her, aber andere Märkte gewinnen für Apple, als auch die Zulieferer zunehmend an Bedeutung. So hatte Foxconn erst vor wenigen Monaten erklärt, ein Investment im Volumen von einer Milliarde Dollar in Indien auf den Weg bringen zu wollen, Apfelpage.de berichtete. Auch andere Fertiger werden zunehmend außerhalb Chinas aktiv.

Wie wir erst gestern berichtet hatten, wird so etwa das iPhone SE 2020 ab sofort in Indien gefertigt. Foxconn möchte seine Entscheidung bezüglich der Fabrik für die iPhone-Fertigung in Mexiko Ende des Jahres fällen. Anschließend sollen die Bauarbeiten beginnen. Auch Pegatron, Apples zweitgrößter iPhone-Fertiger, plant ein Engagement in dem Land, dessen Pläne sind allerdings weniger scharf umrissen. Pegatron hatte wie berichtet zuletzt die Fertigung von Top-iPhone-Modellen in Indien aufgenommen.

