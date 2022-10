Home Betriebssystem watchOS 9.1 RC für Entwickler ist da

Apple hat heute Abend auch watchOS 9.1 als RC-Version für die Developer vorgelegt. Damit wird dieses Update für alle Nutzer wohl auch in der kommenden Woche erscheinen, sofern es keine größeren Probleme mehr gibt.

Apple hat heute Abend auch watchOS 9.1 in einer RC-Version für alle Entwickler bereitgestellt. Ein Release Candidate ist in der Regel mit der finalen Version eines Updates identisch, doch wenn es größere Probleme mit einem Update gibt, wird Apple in einigen Fällen noch einmal aktiv.

Um den Release Candidate von watchOS 9.1 laden und installieren zu können, muss die Apple Watch auf dem Ladegerät liegen, der Akku der Uhr muss zu wenigstens 50% geladen sein und die Apple Watch muss mit dem selben WLAN verbunden sein, wie das gekoppelte iPhone. Zudem muss die Apple Watch mit dem passenden Entwicklerprofil versorgt sein.

Verbesserungen und Fehlerbehebungen mit watchOS 9.1

Apple wird mit dem Update auf watchOS 9.1 vor allem die Leistung verbessern, die Performance steigern und verbliebene Fehler beheben.

Über relevante Neuerungen oder Änderungen in der kommenden Aktualisierung ist nichts bekannt.

Läuft der RC bei euch gut oder gibt es noch Probleme? Lasst es uns gern wissen.

