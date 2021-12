Home Betriebssystem watchOS 8.4 Beta 1 kann von Entwicklern geladen werden

watchOS 8.4 Beta 1 kann von Entwicklern geladen werden

Apple hat auch eine erste Beta von watchOS 8.4 für die Entwickler bereitgestellt. Auch diese neue Beta folgt einige Tage auf die Veröffentlichung von watchOS 8.3 für alle Nutzer, mit diesem letzten Update hatte Apple unter anderem die Unterstützung für Apple Music Voice eingeführt.

Apple hat neben iOS 15.3 und iPadOS 15.3 Beta 1 auch eine erste Beta von watchOS 8.4 für die registrierten Entwickler zum Download zur Verfügung gestellt.

Um watchOS 8.4 Beta 1 laden und installieren zu können, muss die Apple Watch auf dem Ladegerät liegen, der Akku der Uhr muss zu wenigstens 50% geladen sein und die Apple Watch muss mit dem selben WLAN verbunden sein, wie das gekoppelte iPhone. Zudem muss das passende Entwicklerprofil auf der Apple Watch installiert sein.

Bis jetzt nichts über größere Neuerungen in watchOS 8.4 bekannt

Apple hatte erst Anfang der Woche watchOS 8.3 für alle Nutzer veröffentlicht und mit diesem Update unter anderem die Unterstützung für Apple Music Voice hinzugefügt. Welche Neuerungen watchOS 8.4 mit sich bringen wird, ist aktuell noch nicht bekannt, allerdings ist eher davon auszugehen, dass Apple mit diesem Update in der Hauptsache Fehler beheben und die allgemeine Stabilität und Performance verbessern möchte.

Fällt euch etwas interessantes an der neuen Beta auf? Dann lasst es uns gern in den Kommentaren wissen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!