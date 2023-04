Home Apple watchOS 10: Die Widgets kommen auf die Uhr

watchOS 10: Die Widgets kommen auf die Uhr

watchOS 10 wird wohl wirklich einiges anders machen: Die Apple Watch soll in Zukunft auch Widgets anzeigen, ähnlich wie am iPhone. Das soll wichtige Informationen für den Nutzer schneller verfügbar machen. Auch die Funktion der Krone könnte sich ändern.

Apples kommendes Update für die Apple Watch wird offenbar wirklich eine größere Aktualisierung. Apple wird der Apple Watch Widgets spendieren, sagt Mark Gurman von Bloomberg. Diese werden den Widgets-Stapeln ähneln, die es seit einiger Zeit auch für das iPhone gibt. Sie sollen es dem Nutzer erlauben, durch verschiedene Widgets wie Wetter, Aktien oder Kalender zu scrollen, dort findet der Anwender die wichtigen Informationen schneller, als wenn er einzelne Apps aufrufen muss, so Gurman in der heutigen Ausgabe seines wöchentlich erscheinenden Newsletters.

Die Krone könnte ihre Funktion ändern

Die Widgets können mit jedem Zifferblatt genutzt werden, führt er weiter aus. Auch könnte Apple die Funktionsweise der Krone ändern. Wenn man diese drückt, wird der Homescreen aufgerufen, in Zukunft soll dadurch aber die neue Widget-Ansicht geöffnet werden, sagt er.

Diese neuen Widgets erinnern ein wenig an die Glanzes aus der Frühzeit von watchOS, die allerdings später fallen gelassen wurden. Auch in anderer Hinsicht wird watchOS 10 offenbar iOS ähnlicher: Wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten, werden bald auch Ordner auf der Apple Watch Einzug halten.

Das kommende Smartwatch-Betriebssystem wird auf der WWDC 2023 erwartet, die ab dem 04. Juni größtenteils online stattfinden wird.

Was haltet ihr von den erwarteten Neuerungen für die Apple Watch, sind Widgets auf dem kleinen Bildschirm eine gute Idee? Teilt eure Meinungen gern in den Kommentaren unter dem Artikel.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!