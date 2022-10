Home Apple „Watchloop“ Sonderaktion zum Apple Watch S8-Launch: Armbänder ab 18 Euro!

„Watchloop“ Sonderaktion zum Apple Watch S8-Launch: Armbänder ab 18 Euro!

Die Keynote ist ziemlich genau eine Woche her und Apple stellte neben der Apple Watch SE 2022 auch die Apple Watch Series 8 und die Apple Watch Ultra vor. Die gute Nachricht zuerst: Alle Armbänder passen weiterhin und sind kompatibel. Die schlechte Nachricht? Man kann nie genug Auswahl an Armbändern haben. Doch genau hier kommt Watchloops ins Spiel.

Wer ist Watchloops?

Watchloops ist ein kleines Unternehmen, welches sich auf Armbänder für die Apple Watch und etwas Zubehör für das iPhone spezialisiert hat. Wer uns aufmerksam liest, der weiß, dass wir das Unternehmen schon einmal vorstellen. Dies könnt ihr hier nachlesen. Eine schicke Auswahl in einer schlanken Vertriebsstruktur sorgen dafür, dass man sich hier zu günstigen Kursen regelmäßig mit neuen Armbändern versorgen kann. Und das ist dann auch das Stichwort, denn eine neue Apple Watch Series 8 oder Series SE 2022 möchte vielleicht auch mit einem zusätzlichen Armband bestückt werden.

Zu Watchloops (-20 % sparen mit unserem Code POC_20A)

Carbon-Armband

Apple stellte natürlich auch wieder neue Armbänder vor, doch ein Modell mit Carbon sucht man weiterhin vergeblich. Dabei bietet sich das Material geradezu für die Apple Watch an. Es ist leicht, dennoch unglaublich robust und sieht trotzdem edel aus. Das Modell von Watchloops wiegt gerade einmal 31 Gramm, die spürt mal also gar nicht.

Klar, das Edelstahlarmband ist eine Gewichtsklasse, wortwörtlich gesehen, doch wir würden nicht behaupten, dass dieses so viel eleganter ist. Was wir aber sagen können, das Modell von Watchloops kostet mit ziemlich genau 59,99 Euro gerade einmal ein Sechstel von dem, was Apple für sein Edelstahlarmband aufruft.

Zusätzlicher Gutschein

Das ist an sich schon preiswert, doch wir legen mit Watchloops noch einmal nach. Bis zum Ende der Woche könnt ihr noch einmal 20 % sparen. Ihr müsst dafür nur unseren exklusiven Gutscheincode „POC_20A“ an der Kasse eingeben. Sobald der Warenkorb gefüllt und abgeschickt wird, ist der Rabatt automatisch abgezogen. Sollte der Gang dennoch irgendwo klemmen, dann können wir auf den hervorragenden Kundenservice verweisen. Dies ist dem Gründer extrem wichtig, wie im damaligen Interview betont wurde. Übrigens, das Armband ist für alle aktuellen Modelle der Apple Watch erhältlich.

Zu Watchloops (-20 % sparen mit unserem Code POC_20A)

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!