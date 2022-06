Home Hardware Wasserdichte Langläufer: Soundcore bringt den Sport X10 Sportkopfhörer auf den Markt

Wer die Sommertage zum Sporteln nutzen will und dabei Musik hören mag, kann dank Soundcore nun ein weiteres Kopfhörermodell auswählen. Dieses hört auf den Namen Sport X10 und soll komplett wasserdicht sein. Hier gibt es die Details.

Soundcore Sport X10

Die Sport X10 sind komplett kabellose In-Ears, die allerdings auf einen kleinen Ohrbügel setzen. So soll der Halt zusätzlich verbessert werden. Diese lassen sich zudem um 210° verstellen. Drei Dinge fallen uns zudem ins Auge: Da wäre einerseits die Akkulaufzeit von 8 Stunden, die mit dem Ladecase auf 32 Stunden ansteigt. Das ist besonders beeindruckend, da die sechs integrierten Mikrofone zudem für eine aktive Geräuschunterdrückung genutzt werden können. Zehn Minuten Laden soll zwei weitere Stunden Akkulaufzeit ermöglichen.

Außerdem sind die Sport X10 mit einer IPX7-Zertifizierung versehen. Damit können die Sport X10 ein Wasserband in 1 Meter Tiefe bis zu 30 Minuten widerstehen. Obwohl via Tastendruck auch ein Transparenzmodus dabei ist, gibt es dennoch eine Schwachstelle in der Ausstattung: So lässt sich das Ladecase nicht drahtlos laden. Mithilfe der Soundcore-App können Einstellungen verändert und zukünftige Firmwareupdates aufgespielt werden. Die Verbindung zum Smartphone erfolgt übrigens mittels Bluetooth 5.2

Preise und Verfügbarkeit

Die neuen Sport X10 sind in Schwarz und Weiß in zwei Farben ab sofort auf Amazon verfügbar. Interessenten müssen dafür 99,99 Euro investieren. Wer heute noch bestellt, sollte die neuen In-Ears bis spätestens Freitag erhalten.

