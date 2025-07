Apple dürfte schon sehr bald die erste öffentliche Beta von iOS 26 und Co. für interessierte Tester vorlegen. Die finalen Fassungen der kommenden Updates werden im Herbst erwartet. Doch wann startet die Public Beta?

Apple ist wohl drauf und dran, die erste Public Beta von iOS 26 und der übrigen kommenden Hauptversionen für interessierte Tester verfügbar zu machen. In dieser Woche dürfte es so weit sein, schätzt der Redakteur Mark Gurman von Bloomberg in der aktuellen Ausgabe seines Newsletters.

Wann startet die Public Beta?

Konkret erwartet Gurman die ersten Public Betas ab kommendem Mittwochabend deutscher Zeit. iOS 26 liegt bereits länger als Beta für Entwickler vor und zwar aktuell in der dritten Version.

Auch macOS 26 Public Beta 1 sowie die übrigen kommenden Hauptversionen als erste öffentliche Testversion werden in dieser Woche erwartet. Interessierte Nutzer können sich kostenlos am Public Beta-, wie auch dem Entwicklerprogramm von Apple anmelden und die Betas ausprobieren. Unseren Erfahrungen nach laufen die Betas bislang schon recht stabil, dennoch sind Fehler und Probleme, die auch das Arbeiten beeinträchtigen oder zu Datenverlusten führen können, jederzeit möglich.

Während der ersten drei Betas konnte man beobachten, wie Apple noch letzte Justierungen am neuen Glass-Design vornimmt, dessen glasige Anmutung wurde in Beta 2 und 3 wieder etwas zurückgefahren, was im Netz auf geteilte Reaktionen stieß.