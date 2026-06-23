Wallet, Apple TV und RSC: Diese Neuerungen bringt iOS 27 Beta 2

Gestern Abend hat Apple die zweite Beta-Version von iOS 27 für Entwickler freigegeben. Wie für eine zweite Beta-Phase üblich, bringt das Update eine Reihe von Anpassungen, Optimierungen und gänzlich neuen Funktionen mit sich.

Apple bereitet das Betriebssystem damit schrittweise auf die im Juli anstehende öffentliche Beta sowie den offiziellen Software-Launch im September vor.

Flexibleres Schreiben mit Siri und neue Audio-Optionen

Die neue Siri ist Hauptbestandteil von iOS 27 und Co, wird in Europa und China jedoch später kommen. Die Neuerungen bezüglich Siri AI findet ihr hier:

Direkter Zugriff über der Tastatur: In Apps wie Notizen, Mail oder Nachrichten gibt es nun eine neue „Schreiben mit Siri“-Schaltfläche – direkt über der Tastatur. Dies erleichtert das schnelle Auffinden der Funktion. In der ersten Beta-Version war das Werkzeug noch versteckt und nur nach dem manuellen Markieren von Text verfügbar.

Siri-Stimmenanpassung: Wer ein iPhone 17 Pro oder ein iPhone Air besitzt, kann die Stimme von Siri künftig noch präziser individualisieren. Die neuen Regler für Sprechtempo („Pace“) und Ausdrucksstärke („Expressivity“) sind in der Beta 2 zwar sichtbar, allerdings noch mit dem Label „Demnächst verfügbar“ versehen, da sie in der ersten Beta-Version noch ohne Funktion waren.

Apple Wallet erhält „Insights“-Bereich für Finanzen

Über das Drei-Punkte-Symbol in der oberen rechten Ecke der Wallet-App lässt sich ein neues Feature namens „Insights“ (Einblicke) aufrufen. Obwohl die Funktion noch nicht vollständig einsatzbereit ist, verrät ein Vorschaltbild bereits, worauf sich Nutzer freuen können:

Bankkonten lassen sich direkt mit der Wallet-App verknüpfen, um detaillierte Ausgabenanalysen zu erhalten.

Wiederkehrende Transaktionen und aktuelle Kontostände werden übersichtlich gebündelt.

Apple verspricht, dass über diese Funktion stets aktuelle Kontoinformationen in Echtzeit bereitgestellt werden.

Außerdem gibt es weitere Anpassungs-Möglichkeiten für die neue Funktion, mit der ihr eigenständig Wallet-Karten auf Basis von QR-Codes erstellen könnt.

Apple TV-Updates aus der Ferne steuern

Mit iOS 27 Beta 2 rückt die Steuerung des Smart Homes näher zusammen. Apple hat die Home-App aktualisiert, sodass Software-Updates für das Apple TV nun remote angestoßen werden können. Die Set-Top-Box wird hierfür im Update-Bereich der Home-App-Einstellungen aufgelistet. Ein Tippen auf den Update-Button installiert die neueste Software, ohne dass das Apple TV dafür extra eingeschaltet oder der Fernseher bedient werden muss. Dieses Verhalten kennen wir bereits von den HomePods.

Bessere Kommunikation: RCS-Upgrades für Android-Chats

Apple schraubt weiter an der Interoperabilität mit Android-Geräten und verbessert die RCS-Integration:

Direkte Antworten: In RCS-Unterhaltungen mit Android-Nutzerinnen und -Nutzern reicht nun ein langer Druck auf eine Nachricht, um direkt auf diese zu antworten – genau so, wie man es von iMessage kennt.

Korrekte Emoji-Reaktionen: Sogenannte Tapbacks (Emoji-Reaktionen) auf Bildern und Videos werden nun fehlerfrei angezeigt. Unter iOS 26 wurde in solchen Fällen oft noch ein unschöner Textbeustein wie „[Name] hat auf ein Bild reagiert“ generiert. Mit iOS 27 erscheint das entsprechende Emoji nun direkt auf dem jeweiligen Medium.

Die Public Beta erwarten wir im Juli 2026. Eine finale Version von iOS 27 dürfte Apple dann im Herbst – analog zu den neuen iPhones nach der September-Keynote – veröffentlichen.