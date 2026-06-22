iOS 27 und Co.: Beta 2 ist jetzt da

Apple hat gerade iOS 27 und iPadOS 27 Beta 2 für die registrierten Entwickler vorgelegt. Die neue Systemversion wird als nächstes auch als öffentliche Beta erscheinen. Das finale Update veröffentlicht Apple wie üblich im Herbst.



Apple hat am heutigen Abend iOS 27 und iPadOS 27 Beta 2 für die registrierten Entwickler zur Verfügung gestellt. Die neue Testversion kann wie üblich direkt am Gerät geladen und installiert werden, sofern ihr den Bezug von Betas am Gerät aktiviert habt und für das Developer-Programm von Apple registriert seid, was kostenlos möglich ist.

Da es sich noch um eine sehr frühe Beta handelt, ist es nicht ratsam, diese auf einem produktiv genutzten Gerät zu verwenden, viel mehr sollte sie auf einem Zweitgerät zum Einsatz kommen.

Auch neue macOS 27 Beta verfügbar

Größte Neuerung von iOS 27 und Co. ist die neue Siri AI, die allerdings nicht in der EU startet. Mit einer Reihe tief ins System integrierter AI-Tools und Hilfen möchte Apple den erheblichen Rückstand auf ChatGPT und Co. aufholen, wobei man sich des technischen Unterbaus von Gemini bedient.

macOS 27 Beta 2 kann ebenfalls ab sofort geladen und installiert werden. Apple wird die finalen Versionen der kommenden großen Aktualisierungen im September für alle Nutzer zur Installation bereitstellen.