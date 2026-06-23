Bericht: John Ternus will Rolle des Design-Teams stärken

Tim Cook hat sich auf der zurückliegenden WWDC als CEO verabschiedet, John Ternus steht als sein Nachfolger in den Startlöchern. Nur wenige Monate vor seinem Antritt gibt es einen Bericht darüber, wie Ternus die Prioritäten bei Apple neu ordnen will. Design-Liebhaber dürften auf ihre Kosten kommen.

Das ist zumindest zu erwarten, wenn sich die Einschätzung von Bloomberg-Redakteur Mark Gurman bewahrheitet. Dieser will aus internen Kreisen erfahren haben, wie der neue CEO Apple künftig umstrukturieren wird. Demnach soll der Einfluss der Apple-Designer auf das Produktportfolio wieder größer werden.

Apples Design-Team im Lauf der Jahre

Am einflussreichsten war diese wohl unter der finalen Zeit von Steve Jobs als CEO. Dieser hatte das Unternehmen so strukturiert, dass Apples berühmter Designchef Jony Ive mehr „operative Macht als jeder andere“ hatte. Das schreibt Walter Isaacson in Jobs Biografie 2011.

Unter Tim Cook schwand der Einfluss des Designers und Ive verließ das Unternehmen 2019. Dem Grundsatz „Function follows Form“, dessen logische Konsequenz etwa der Wegfall diverser Anschlüsse im immer schlanker werdenden MacBook Pro war, drehte Cook um. Mit den Jahren wurde das MacBook Pro wieder dicker und bekam MagSafe, den Klinkenanschluss sowie einen Kartenleser und HDMI-Anschluss zurück.

Unter John Ternus soll nun also das Design wieder eine größere Rolle spielen. Wie sich das auf welche Geräte auswirken wird, dürfte schon bald ersichtlich werden. Im September 2026 übernimmt Ternus von Cook und präsentiert voraussichtlich in seiner ersten Keynote das neue faltbare iPhone Ultra. Auch das ultra-dünne iPhone Air aus dem vergangenen Jahr dürfte ein favorisiertes Projekt des Noch-Hardwarechefs John Ternus gewesen sein.