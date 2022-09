Home Apps VPN ohne Gerätelimit: Surfshark lockt mit 3 Monaten gratis als Back To School-Deal

Verfasst von Lukas Gehrer // 20. September 2022 um 12:02 Uhr // Apps, Featured, iPad, iPhone // Apps, iOS, iPadOS, macOS, VPN // Kommentare deaktiviert für VPN ohne Gerätelimit: Surfshark lockt mit 3 Monaten gratis als Back To School-Deal

Ein Novum auf dem VPN-Markt: Surfshark kommt ohne Gerätelimit daher. Ihr könnt das VPN auf so vielen iPhones, iPads, Macs oder anderen Geräten installieren, wie ihr wollt. Mit nur 1 Lizenz. Und diese kostet euch heute nur etwas mehr als 2 Euro, mit dem Back To School-Deal inklusive 3 Monaten gratis.

Zum Start des neuen Semesters für Studenten und Schüler rollt Surfshark ein Angebot aus, das sich speziell an Studenten oder Berufstätige richtet. Das Paket für 2 Jahre kommt mit 3 Monaten gratis daher und hat damit einen Gesamtpreis von 2,21 Euro monatlich für eine unlimitierte Anzahl an Geräten.

Und das Beste: Jeder profitiert davon, auch wenn ihr keine Uni oder Schule mehr besucht.

Lohnt sich ein VPN für Studenten und Schüler?

Ihr kennt es ja: Mit einem VPN umgeht ihr Geoblocking und könnt zum Beispiel Serien aus dem Ausland streamen oder von günstigeren Preisen im Ausland profitieren, indem ihr einfach einen Server im Ausland wählt. Doch auch abseits von Entertainment bietet ein VPN für das Berufs- oder Studentenleben Vorteile.

Im Firmenumfeld oder beim Studieren am Campus ist Hacking über öffentliche Wlan-Netzwerke ein echtes Problem geworden. Es gibt schon länger ganze Hacker-Netzwerke in großen Städten, die über vermeintlich harmloses öffentliches WLAN abgreifen. Oft sind diese natürlich in Umgebungen mit großer Nutzerzahl unterwegs. Zum Beispiel in der Nähe einer Uni oder eines Büroviertels. Die Regierung in Österreich liefert dazu seit diesem Jahr sogar einen Online-Ratgeber, was im Fall eines Hackkranzriffes durch ein öffentliches WLAN zu tun ist. Damit das Ganze aber gar nicht erst passiert, hilft ein VPN als Schutzschild. Hier sind die investierten 2 Euro monatlich auf einmal sehr wenig.

Wenn ihr euch also öfters mit WLAN-Netzwerken außerhalb eurer vier Wände verbindet, ist das eine große Gefahr. Im öffentlichen WLAN sind eure Surfdaten in der Regel nicht geschützt. Passwörter oder im schlimmsten Fall sogar Studiendaten oder Online-Banking-Zugänge können unter Umständen so in falsche Hände geraten.

Wenn ihr per VPN am Mac, iPhone und iPad einsteigt, ist all dieses Risiko im Alltag zumindest deutlich reduziert. Nichts ist 100 % sicher, doch mit einem virtuellen privaten Netzwerk ist zumindest ein Server zwischengeschaltet, der einen verschlüsselten Tunnel aufbaut. So sind alle eure Anfragen und Uploads ein schönes Stück sicherer und ihr müsst euch beim Lernen im Cafe oder am Campus keine Sorgen mehr machen.

So macht ein VPN euren Alltag schneller & günstiger

Doch auch abseits der Sicherheit gibt es viele Argumente, ein VPN einzusetzen, um am Ende des Tages Geld und Zeit zu sparen. Zum Beispiel blockiert Surfshark für euch Tracker, Hintergrundagenten und nervige Pop-ups auf Webseiten. Sogar der integrierte Adblocker arbeitet recht zuverlässig.

Im Alltag könnt ihr dadurch so schneller surfen, da viele große Bannerdateien und Tracker nicht mit geladen werden müssen. Recherchieren ist ebenso deutlich angenehmer, da keine großen Werbungen überall auftauchen.

Nicht zuletzt spart euch ein VPN Geld. Flüge, Hotels, Tickets und sogar Abo-Dienste sind oft im Ausland günstiger. Gerade als Deutsche, Österreicher und Schweizer haben wir oftmals die teuersten Tarife. Nicht so mit Surfshark: ihr holt euch einfach die Auslandspreise per VPN!

Darum Surfshark VPN

Offiziell für Apples App Store zertifiziert: mit 4,9/5 Sternen

Unlimitierte Geräteanzahl

Sitz in der EU (Niederlande)

Surfshark hat eigene strenge Privacy Policy

Mit Surfshark nutzt ihr den vielleicht modernsten Anbieter am Markt, der transparenter mit Datenschutz umgeht als die meisten Mitbewerber. Mit dem Büro in den Niederlanden und dem offiziellen Privatsphäre-Bericht tut Surfshark alles für höchste Transparenz und seriöse Kommunikation mit dem Kunden.

Und natürlich kann sich auch der Funktionsumfang sehen lassen. Inklusive sind über 3.200 Server-Standorte weltweit, ein 24/7-Livesupport für Kunden, integrierter Adblocker, Funktion gegen Phishing-Versuche sowie ein Tarnmodus, um den eigenen Internetprovider davon abzuhalten, die Surfdaten auszulesen.

Neu ist seit diesem Jahr auch Surfshark Alert, der euch davor warnt, wenn Passwörter in öffentlichen Datenbanken oder im Darknet auftauchen könnten. Und mit Surfshark Search ist seit kurzem ein 100 % privater Webbrowser ohne Tracking verfügbar. Damit wird Surfshark zum Rundum-Schutz für Apple-Nutzer, das noch etwas weitergeht als die ohnehin eingebauten Privacy-Features von Apple.

Back To School-Deal: heute Surfshark für 2,21 Euro

Erneut möchten wir euch auf den aktuell exklusiven Preis aufmerksam machen. Mit unserem Link bekommt ihr Surfshark 3 Monate geschenkt und bezahlt insgesamt deutlich weniger für das Surfshark-Abo für iPhone, iPad und Mac, wenn ihr das 2-Jahres-Abo auswählt.

→ Surfshark für 2,21 Euro (3 Monate geschenkt)

