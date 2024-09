Home Hardware Vorgestellt: Ankers neues MagGo-Zubehör von der IFA 2024

Auf der IFA 2024 stellte Anker wieder diverse neue Produkte vor, in diesem Artikel konzentrieren wir uns auf die Neuheiten in der MagGo-Linie. So nennt der Hersteller sein MagSafe-fähiges Zubehör.

Anker MagGo Kabellose Ladestation als 3-in-1 faltbares Ladepad

Das Highlight ist die neue faltbare Reiseladestation von Anker. Damit lassen sich das iPhone, die Apple Watch inklusive Fast Charging und ein paar AirPods laden. Das Gerät lässt sich doppelt falten und ist somit nur etwas größer als eine alte 5-Mark-Münze.

Das Gerät wird via USB-C mit Strom versorgt, der Hersteller empfiehlt einen Netzadapter mit mindestens 30 Watt. Laut des Herstellers sollen die integrierten Flachbandkabel mehrere 10.000 Faltversuche überstehen. Mit 99,90 Euro ist es jedoch nicht ganz günstig. Mit dem Rundgang auf die IFA ist uns allerdings auch kein kompakteres Wettbewerbsprodukt aufgefallen. Das Produkt gibt es mit Schwarz sowie Blau, Violett und Grün ins insgesamt vier Farben. Die letzten drei Farben sind pastellfarben gehalten.

Anker MagGo Power Bank mit 10.000 mAh

Die neue Power Bank kommt mit einem integrierten USB-C-Kabel zum Laden und einem integrierten Ladepuck für die Apple Watch. Ein integriertes Display informiert über die Ladekapazität.

Der Output liegt bei maximal 35 Watt und kann so auch ein iPad Pro mit Notstrom versorgen. Der Ladepuck der Apple Watch lässt sich übrigens in einem 90°-Winkel aufklappen. Aufgeladen wird die Powerbank über den integrierten USB-C-Anschluss. Mit 79,90 Euro ist auch dieses Produkt direkt verfügbar.

Dank MagSafe muss man für die Powerbank kein separates Kabel mehr mit sich herumschleppen, doch richtig kompakt waren die Modelle nicht. Dies gilt erst recht für Powerbanks mit 10.000 mAh. Der Hersteller unternimmt nun mit der neu vorgestellten Powerbank MagGo Powerbank einen weiteren Versuch:

Neben der schlanken Silhouette will der Hersteller mit der Haptik punkten. Dank Qi2 lässt sich das iPhone mit den maximalen 15 Watt aufladen. Zudem unterstützt die neue MagGo Power Bank eine Eingangs- und Ausgangsleistung von 30 Watt. <dafür werden 69,99 Euro fällig.

Anker MagGo Kabellose Ladegerät-Ständer

Hierbei handelt es sich um einen schlichten Standfuss, der das iPhone auflädt. Die Auflagefläche lässt sich um 360° drehen und unterstützt damit den StandBy-Modus.

Anker wird den neuen Ständer in drei Farben anbieten und positioniert diesen mit der Tagline “Minimalist Design with Premium Feel” am Markt, für 34,99 Euro geht das Produkt über den Tresen

