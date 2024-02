Home Betriebssystem Apple stoppt Signierung von iOS 17.3

Apple stoppt Signierung von iOS 17.3

Apple hat die Signierung von iOS 17.3 beendet. Damit ist es Nutzern nicht mehr länger möglich, zu dieser Version von iOS zurückzukehren, wenn sie bereits das Update auf iOS 17.3.1 installiert haben. Diese jüngste Aktualisierung hatte Fehlerbehebungen in Zusammenhang mit der Texteingabe mit sich gebracht.

Mit dem Update auf iOS 17.3.1 hatte Apple einen Bug behoben, der in Zusammenhang mit der Texteingabe am iPhone steht.

Downgrade ist nur für wenige Nutzer von Interesse

Apple stellt die Signierung älterer Versionen von iOS in der Regel einige Wochen nach der Veröffentlichung der jeweils aktuellsten Version ein, damit soll erreicht werden, dass die Installationsbasis möglichst aktuell bleibt.

Allerdings ist ein Downgrade auch nur für wenige Nutzer interessant. Es sind in der Hauptsache Nutzer eines Jailbreaks oder Sicherheitsexperten, die sich für die fortgesetzte Nutzung eines früheren iOS interessieren. Unterdessen ist bereits iOS 17.4 in der Beta, die kommende Aktualisierung wird Anfang März für alle Nutzer erwartet. iOS 17.4 bringt unter anderem eine Reihe Änderungen in der EU, auch Textfassungen von Podcasts werden eingeführt.

