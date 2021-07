Home Apple Vor „Ted Lasso“-Fortsetzung: Neues Video zur Serie veröffentlicht

Im Vorfeld des Starts der neuen Staffel von „Ted Lasso“ hat Apple TV+ ein weiteres Video zur Serie veröffentlicht. Der Clip enthält Auszüge aus der neuen Staffel und Interviews mit den Schauspielern, die Einblicke in ihr Leben während der Produktion geben.

Apple hat ein neues Video zu „Ted Lasso“ veröffentlicht. Der neue Clip wurde auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Apple TV+ eingestellt und erscheint wenige Tage vor dem Start der neuen Staffel des Überraschungserfolgs auf Apples Streamingdienst.

In dem Clip mit dem Namen „The Lasso Way“ wechseln sich Auszüge aus der neuen Staffel mit Interviews und Statements aus dem Tross der Schauspieler ab. Darin gehen sie darauf ein, wie die Arbeit an der Serie sich auf ihr Leben ausgewirkt hat – selbstredend in positiver Weise.

Tim Cook trommelte fleißig für Apples Comedy-Erfolg

In „Ted Lasso“ versucht der Footballtrainer gleichen Namens ein glückloses britisches Fußballteam wieder aufzurichten, zwar gänzlich kenntnisbefreit in Sachen Fußball, dafür aber mit einem Übermaß an Optimismus ignoriert er standhaft allerlei Komplotte im Umfeld des Clubs. Die neue Staffel wurde bereits lange von den Fans erwartet, eine weitere Staffel wurde bereits von Apple bestellt, bevor dann Schluss sein soll.

Zuvor hatte, was einige Beobachter nicht wenig überrascht hat, Tim Cook erklärt, zuletzt ein begeisterter Zuschauer von „Ted Lasso“ geworden zu sein, was vorzustellen doch ein wenig schwer fällt. Am 23. Juli geht es dann schließlich weiter.

