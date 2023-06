Home Featured Vor Apple-Headset: Metas neue Quest 3 verspricht viel und könnte punkten

Vor Apple-Headset: Metas neue Quest 3 verspricht viel und könnte punkten

Es ist sicher gar kein Zufall, dass Meta just heute seine neue VR-Brille vorstellt, nur wenige Tage vor Apples Keynote, auf der vermutlich das Apple-Headset gezeigt wird. Welten trennen die neue Meta-Brille vom Apple-Produkt, auf jeden Fall beim Preis. Zugleich scheint die neue Meta Quest dennoch zu liefern.

Apple wird wohl am Montag sein erstes Mixed Reality-Headset vorstellen. Das der Facebook-Konzern Meta gerade den heutigen Freitag gewählt hat, seine eigene neue Brille zu präsentieren, ist sicherlich nur ein Zufall. Die Meta Quest 3 wird von Mark Zuckerberg als das erste Mainstream-Headset mit hoch auflösenden Displays beschrieben.

Es kommt mit einem aktuellen Qualcomm-Chip, der doppelte Performance bieten soll und fällt laut Meta um 40% dünner aus, als sein Vorgänger, das bestätigen aber auch erste Tester.

Aus berufenem Munde: Metas neue Brille liefert

Mark Gurman von Bloomberg konnte die neue Brille mit dem internen Codenamen Eureka bereits testen, er ist angetan: Die Meta Quest 3 trage sich tatsächlich deutlich leichter als der Vorgänger aus dem Jahr 2020 und falle dünner aus.

Überzeugt haben ihn aber auch die Video-Pass-Through-Fähigkeiten und der Mixed Reality-Ansatz. Die Oberfläche beschreibt er als schnell und flüssig.

Ein weiterer Punkt ist aber noch wichtiger: Content. Meta kann hier mit einer großen Inhaltsvielfalt punkten, so Gurman. Hier war immer wieder gerätselt worden, was Apple an Content anzubieten im Stande ist.

Meta macht billig

Einen vielleicht noch entscheidenderen Punkt macht Meta aber beim Preis: Die Meta Quest 3 kostet ab 499 Dollar. Dafür, so macht Gurman deutlich, überzeuge sie, vielleicht sogar für ein Gerät, das zu höheren Preisen verkauft werden könnte.

Vor diesem Hintergrund steigt die Erwartungslast an Apples Reality-Brille, die für schwindelnde 3.000 Dollar an den Start gehen soll.

Ganz so schnell kommen Kunden übrigens auch nicht an die neue Meta-Brille: Der Verkauf startet erst im Herbst. Meta wollte wohl vor allem mit der Präsentation vor Apple dran sein.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!